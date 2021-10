El moviment de persones a la casa ocupada de Boscos de Tarragona alerta els veïns

Els veïns, que es tornaran a manifestar avui davant la casa, temen que s'instal·lin més persones al xalet

Actualitzada 27/10/2021 a les 21:58

El constant moviment de gent en el xalet ocupat de Boscos de Tarragona ha posat en alerta els veïns de la urbanització, que es concentren des de la setmana passada en contra de l'entrada il·legal a l'habitatge. D'ençà de l'ocupació de la casa, els veïns han vist un increment d'entrades i sortides de l'habitatge per part de desconeguts. Alguns veïns també denuncien les constants visites de gent que arriba cotxe, que aturen el vehicle davant del xalet i marxen al cap de poca estona. Els veïns avisen que, entre les persones que s'han vist entrar a la casa, hi ha una mare amb un nen petit, i assenyalen la intencionalitat de portar nens petits a l'habitatge per dificultar un hipotètic futur desnonament. Els veïns també temen que s'instal·lin més persones a la casa ocupada degut a les grans dimensions que té.

Els residents de la zona critiquen les visites freqüents i destaquen que, als matins, el moviment de cotxes davant la casa encara és més intens. També assenyalen que, en la concentració de dimecres passat, hi ha arribat a haver fins a nou persones a l'interior de la casa i apunten que podria tractar-se de persones amb passat delictiu.

El xalet, situat al número 45 del carrer de l'Oreneta, estava deshabitat des del passat mes de febrer i és propietat del BBVA, que el té a la venda. De fet, el banc ja va denunciar el passat dia 20 davant la justícia l'ocupació del xalet. Els veïns es van concentrar dilluns i dimarts davant la casa ocupada i tenen previst fer-ho també aquesta nit.

Julio, un veí de Boscos de Tarragona, apunta la possibilitat que hi hagi una màfia al darrere d'aquesta ocupació del xalet. «Primer van entrar quatre nois i dimarts ja van veure com havia entrat una noia amb el cotxet amb un nen petit. Això ho fan perquè així no els puguin treure», critica el resident de la urbanització de Llevant. «Tot i que visc lluny de la casa perquè jo estic més a l'entrada de Boscos de Tarragona, penso anar a donar suport aquest dijous a la concentració», assegura. Aquest mitjà, però, no ha pogut confirmar si la dona i el nen en qüestió resideixen en el xalet o simplement el freqüenten.

Un resident de la urbanització, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, destaca que la presència d'una persona amb un infant està encaminada a dificultar el desallotjament de l'habitatge i alerta que «com que la casa és gran, aniran entrant més persones fins que l'espai ho permeti». «Aquí cada cop vindrà més gent, l'immoble ho permet. El xalet és molt gran», avisa. «Suposem que venen a ocupar la casa amb nens petits per evitar que els treguin. Si entres a una casa amb una persona embarassada o amb nens, ja canvies el perfil dels ocupants i dificultes un futur desnonament. Ells ho saben i per això ho estan fent», explica. El veí lamenta que, malgrat que fa més d'una setmana i mitja de l'ocupació del xalet, no han rebut cap resposta de l'Ajuntament. «Des de l'Ajuntament ens van dir que estaven al damunt del cas, però no sabem què vol dir això. Nosaltres no estem tranquils i aquí no estan fent res per evitar-ho», diu.

El mateix veí exposa la possibilitat que, a l'interior de l'habitatge, es produeixin activitats il·lícites.

Precedents d'ocupacions

Aquesta no és, però, la primera vegada que els veïns de Boscos de Tarragona s'organitzen en contra d'una ocupació a la urbanització. L'ocupació il·legal d'un xalet al carrer del Falciot el passat mes de febrer, que era propietat de Solvia, va propiciar que unes dues-centes persones es concentressin davant de la casa, situada al número 3 per exigir més seguretat.