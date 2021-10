El local de l'emblemàtic restaurant Les Voltes es ven per 1.500.000 euros

La Reial Societat Arqueològica Tarraconense vol que es garanteixi la màxima conservació i l'accés

Actualitzada 27/10/2021 a les 22:00

El local que va acollir l'emblemàtic restaurant Les Voltes, al carrer Trinquet Vell de la Part Alta de Tarragona, està a la venda per 1.500.000 euros. Els baixos, de gairebé 500 metres quadrats, tenen un gran valor patrimonial en tenir tres voltes, una càvea i una caixa d'escales del Circ romà de Tàrraco a l'interior del local. Durant 38 anys, el local va tenir l'ús de restaurant fins que el passat diumenge 22 d'agost van abaixar la persiana.

El president de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense (RSAT) Joan-Vianney Maria Arbeloa, va destacar que l'antic restaurant Les Voltes «té uns elements patrimonials molt importants» i va reclamar al propietari del local que garanteixi la màxima conservació i tingui cura dels seus elements. A més, també va defensar que l'ús que se li doni en un futur garanteixi l'accessibilitat al recinte per part de la gent. «Primer, s'ha d'evitar que, si està tancat, es deteriori, qui ho tingui ha de garantir el seu manteniment i conservació. Qui ho adquireixi, tant si és un particular o una administració, si fos possible, hauria de garantir que fos accessible com ho era abans», va apuntar. El president de la RSAT va explicar que hi ha molts exemples a la ciutat d'establiments o negocis que disposen d'elements patrimonials a l'interior dels locals, que són de concurrència pública.

«Ens sembla perfecte que un negoci o un particular pugui treure rendiment d'una activitat econòmica, sempre que es garanteixi l'accés públic», va dir. A més, també va apuntar que disposar d'un entorn privilegiat pot ser un reclam per a l'activitat que s'hi desenvolupi.

El local, que té accés des del número 12 del carrer Trinquet Vell, està format per tres murs i voltes de pedra romana, que caracteritzava el restaurant. L'anunci de la immobiliària destaca que el local té tres nivells: planta baixa, soterrani i primera planta que estan comunicades entre si per escales interiors. La primera planta té 212 metres quadrats i està dividida en tres cambres.

La planta subterrània té 83 metres quadrats i la primera, de 60, és on se situen els sis lavabos, la cuina –totalment equipada– i dos magatzems.

L'anunci promociona l'adquisició del restaurant com «una oportunitat d'adquirir un restaurant en ple funcionament en una de les millors zones de Tarragona», recalcant que «no es tracta d'un restaurant qualsevol, sinó d'un local emblemàtic amb més de 20 segles d'història». A més, també apunten que «la clientela és assídua» i recorden que està situat en una de les zones més turístiques de la ciutat. «Alta rendibilitat», afirmen.