El govern deTarragona crida l'oposició a suavitzar l'anul·lació de l'impost de plusvàlua

L'executiu tarragoní prega a la resta de grups apujar impostos enfront d'una pèrdua d'ingressos que condiciona múltiples partides

Actualitzada 28/10/2021 a les 20:56

El govern de Tarragona ha pregat aquest dijous a l'oposició de l'Ajuntament de Tarragona una reconsideració envers el «no» a la pujada de la taxa de les escombraries i de l'Impost de Béns Immobles (IBI). Dimarts vinent se celebrarà un ple extraordinari per aprovar aquesta mesura i el PSC, Cs, el PP, En Comú Podem i els regidors no adscrits Sonia Orts i José Luis Calderón ja van anunciar la seva negativa a la mesura. Per tal de buscar un consens, aquest divendres se celebra una comissió informativa extraordinària de Serveis Generals i Govern Obert. L'anul·lació de l'impost de la plusvàlua per part del Tribunal Constitucional ha fet capgirar per complet la situació, ja que a banda de la davallada d'ingressos ja prevista, la pèrdua de la plusvàlua deixarà el consistori sense ingressar 8 milions d'euros. En cas d'apujar els impostos, es recaptarien 2,6 milions. Per al govern, aquesta quantitat –tot i que no complementaria el forat que deixarà la plusvàlua–, serviria per aturar el cop i salvar partides i inversions que estan en perill.

Ara com ara, l'Ajuntament de Tarragona podria cobrir les obligacions contractuals i salarials, que pugen fins als 162 milions d'euros. No obstant això, amb la situació d'inflació del 5%, la pujada de l'energia, l'amortització de crèdits per valor de 15 milions anuals i la pèrdua de diversos ingressos –2,5 milions en ajudes relacionades amb la covid-19 o mig milió menys d'impostos de la Canonja–, a més de la pèrdua de la plusvàlua, el consistori tan sols recaptaria 163 milions. D'aquesta manera, l'1 de gener de 2022 només estarien assegurats 800.000 euros per a la resta d'accions municipals no obligades, insuficients per a tot.

El govern en bloc ha explicat quins serveis per l'any vinent a càrrec de l'Ajuntament estarien en risc en cas de no aprovar-se la pujada del 5% de la taxa de les escombraries i del 3,9% de l'IBI. «Per fer un pressupost que garanteixi els serveis ens falten 11,2 milions, i els 2,6 provinents dels impostos ens permetria pal·liar la situació», explicava Jordi Fortuny, conseller de Serveis Centrals i responsable d'Hisenda de l'Ajuntament. D'entre la vintena llarga de partides esmentades, l'executiu n'ha posat sobre la taula diverses de ben sensibles per a la ciutat: subvencions a les entitats veïnals, culturals i esportives; millores urbanístiques de la via pública; l'increment del parc públic d'habitatges; l'atenció domiciliària; actuacions de conservació del Patrimoni; el festival Tàrraco Viva; la Cavalcada de Reis; les festes populars; contractes de Comerç i Mercats; el Fons de Cooperació; la Mostra de Teatre Jove; o l'Espai Jove Kesse. «L'etcètera és quilomètric», resumia Eva Miguel, consellera d'Habitatge, que qualificava la situació de «dramàtica».

El govern també ha aviat de la dificultat que suposaria no augmentat els ingressos de cara a optar a les subvencions europees dels fons Next Generation. «Sense millorar els ingressos mínims necessaris, es dificultaria i retardaria l'obtenció de crèdit, i això és molt greu», avisava Xavi Puig. El conseller d'Urbanisme i Mobilitat deia que «la nostra ciutat no es pot permetre no competir amb tota la força del món per l'obtenció dels Next Generation, ja que està condicionat al fet que tinguem crèdit i puguem avalar el finançament».

«Demanem fer pinya»

La crida pràcticament a la desesperada a l'oposició per part del govern marcarà aquest cap de setmana i l'inici de la vinent. El rellotge corre i el ple del pròxim dimarts és la data límit per apujar els impostos d'IBI i brossa. «La situació ja era justa fa uns dies. Ara és molt greu», avisava Fortuny. «Que abandonin els rèdits electorals i donin oxigen a la ciutat», deia Dídac Nadal, conseller de Comerç. Per la seva banda, el conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo, demanava «responsabilitat política» en un «moment de consens i de pensar en la ciutat». «El debat no hauria de ser si actualitzem o no els impostos, sinó com de fort serà el pressupost amb allò que tenim ara», opinava Miguel. Per últim, Puig recalcava que «hi ha solució i ja l'hem tastat en altres circumstàncies difícils: fer pinya i no treure rèdits».

Quan el PSC i els Comuns demanaven el dimarts que es fes servir el romanent per tenir prou ingressos i no haver d'apujar impostos, encara no es coneixia l'anul·lació de la plusvàlua per part del Tribunal Constitucional. Aquest dijous, el govern ha detallat que, des d'aleshores, ja hi ha hagut contactes amb l'oposició i ha volgut tallar de soca-rel les possibilitats de recórrer al romanent i va esgrimir motius legals i d'imprevisibilitat, ja que la quantitat d'aquest es coneixeria ja entrar el 2022 i massa tard per configurar els pressupostos. L'executiu municipal també ha reclamat a l'Estat materialitzar una compensació econòmica per a tots els ajuntaments davant la pèrdua de la plusvàlua.