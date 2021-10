El Centre d'Art de Tarragona ara és Mèdol - Centre d'Arts Contemporànies

Casa Canals serà l'espai principal del centre fins que es condicionin el Mercat del Fòrum i la Tabacalera

Actualitzada 28/10/2021 a les 14:50

El Centre d'Art Tarragona s'ha redefinit com a Mèdol - Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona amb la voluntat de «centrifugar» propostes arreu de la demarcació. Aquest dijous s'ha presentat el nou concepte del centre, que dirigit per Vicent Fibla tindrà a Casa Canals el seu espai principal. A l'edifici patrimonial s'hi condicionaran alguns espais durant els propers dos mesos, però bona part del futur del projecte passa per aprofitar el Mercat del Fòrum i un mòdul de la Tabacalera, on s'hi han de fer treballs de millora. Fins a finals d'any ja s'han previst algunes propostes però el gruix de la programació arrencarà el 2022.