Dones tarragonines i al voltant dels 50 anys, el perfil majoritari dels Bons

El repartiment de la totalitat dels cupons per reactivar el comerç local, amb una subvenció de 500.000 euros, es va fer en tan sols en tres dies

Actualitzada 27/10/2021 a les 20:16

Les dones tarragonines i al voltant dels 50 anys ha esdevingut el perfil majoritari dels usuaris dels Bons Comerç TGN, que es van posar en marxa el passat cap de setmana i les descàrregues dels quals es van completar en tot just 72 hores. Mig milió era el pressupost per aquesta campanya de l'Ajuntament de Tarragona per reactivar el comerç local, que tenia l'objectiu d'allargar-se unes quantes setmanes, però que podria finalitzar aviat, ja que els usuaris tenen dues setmanes per bescanviar els bons. De moment, el primer cap de setmana es van gastar 4.854 bons dels 100.000 disponibles. Si aquests no s'han gastat en aquest període, tornen a la cartera general.

Amb tot, els carrers del centre de la ciutat van viure un divendres i un dissabte ple d'activitats i es van inundar de tarragonins i forasters. En aquest sentit, dels aproximadament 10.000 usuaris que es van fer amb bons, el 68,4% eren tarragonins, mentre que la gent vinguda d'altres llocs s'enfilava fins al 31,6%. D'altra banda, les dones sumen una àmplia majoria entre els usuaris que van descarregar els descomptes, arribant al 68,1%, pel que els homes tot just arribaven al 31,9%.

Els Bons Comerç TGN es podien aconseguir a través de la pàgina web, l'aplicació o bé físicament al quiosc de la Font del Centenari. Quant a la distribució per edats de les descàrregues, els usuaris majoritaris es concentraven entre els 40 i els 64 anys. La franja dels 40 als 49 anys va suposar el 28,6% del total. Els usuaris compresos entre els 50 i 64 anys van arribar al 26,3%. Pel que fa als clients entre 30 i 39 anys, el percentatge es va enfilar fins al 20,6%. La resta d'usuaris van ser més aviat testimonials. Els que tenen de 20 a 29 anys van suposar l'11,5% i els de 16 a 19, tan sols l'1,5%. La bretxa digital va marcar la tendència entre els més grans. El 7,3% dels usuaris tenien entre 65 i 74 anys. El 2,4% restant en tenien més de 75.

Satisfacció per l'èxit

«La Rambla Nova o carrers com els de Sant Agustí, August o Comte de Rius feia molts temps que no es veien així», recordava sobre les activitats del cap de setmana Dídac Nadal per a Diari Més. El conseller de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona remarcava que l'obligació de la seva conselleria és «portar la gent davant dels comerços», encara que afegia que «els comerciants han de tenir actitud i predisposició per fer-los entrar». Nadal explicava que estan rebent «moltes trucades del sector de la cultura» per tal de poder participar en els bons, fet que no entrava dins la previsió, però que qualificava de «molt bonic». «Emplaçaré a la resta de conselleries a tenir estratègies semblants al Bons Comerç per a la cultura i tenir descomptes per al cinema, teatre o espectacles», deia el conseller de Comerç.

Ara per ara, els comerços tarragonins que s'han sumat a la campanya ja ronden els 200, tot i que Nadal admetia que «quan es va fer la proposta va costar que la gent se la cregués». D'aquí a l'esgotament dels bons, el regidor de Junts es marcava un parell d'objectius. El primer, «tenir més entrada als barris». El segon, sumar més bars i restaurants: «La restauració és molt singular. S'estan apuntant de forma més lenta però ja amb moltes ganes».