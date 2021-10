Cedeixen algunes teules de fusta davant de la Tabacalera

És un dels edificis més afectats per la plaga de coloms i estornells

Actualitzada 27/10/2021 a les 22:28

La passera de fusta ubicada a l'avinguda Vidal i Barraquer, a tocar de la Tabacalera, va quedar malmesa dimarts passat dia 26 d'octubre després dels treballs d'una grua propera, que donava pinso anticonceptiu als estornells. Des del consistori, que no han pogut confirmar que les causes de la destrossa en les teules de fusta hagin estat ocasionades per la grua, han apuntat que la setmana que ve ja estaran totes arreglades.



La Tabacalera és un dels edificis més afectats per la plaga de coloms i estornells. De fet, la insalubritat provocada pels excrements d'aquests animals va ser un dels motius pels quals es va haver de desmuntar el jardí vertical que decorava la façana de l'històrica fàbrica de tabacs, i que també incorporava una pantalla de grans dimensions on, fins i tot, s'hi havien fet retransmissions de partits de futbol.