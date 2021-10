Ramon Marrugat Cuyàs presenta avui el seu llibre sobre la variant penedesenca de la llengua catalana

Actualitzada 27/10/2021 a les 20:47

Avui es presenta a Tarragona el llibre Cuc a enraonar. A l'entorn del parlar del Penedès, de Ramon Marrugat Cuyàs. L'obra, publicada per Edicions Andana, és un recull d'articles que l'autor va escriure per al setmanari El 3 de vuit entre l'octubre de 2015 i el febrer de 2021, i que se centren en les especificitats de la variant penedesenca de la llengua catalana.

Ramon Marrugat (Vilafranca del Penedès, 1939), és doctor en Filologia catalana i, durant prop de quaranta anys, ha exercit com a llibreter a la ciutat de Tarragona, a més de dur a terme una intensa activitat dins l'associacionisme cultural. «Excepte per algunes monografies temàtiques, el parlar del Penedès no s'ha tractat tant com, per exemple, el del Camp de Tarragona», explica Marrugat. En l'actualitat, l'autor coordina un ampli treball de recerca sobre la llengua del Penedès vinculat a l'Institut d'Estudis Penedesencs.

L'abast de la variant penedesenca, explica, s'estendria pel territori comprès entre els rius Llobregat i Gaià per Martorell, Igualada, Vilafranca del Penedès, Sitges, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Torredembarra i Altafulla: «Les llengües no tenen fronteres: a la marina de Torredembarra es parla igual que a la marina de Vilanova i la Geltrú».

Això no obstant, l'estudiós de la llengua assenyala que, en molts aspectes, «el Penedès és hegemònic en el parlar estàndard dels catalans», posant com a exemples aspectes vinculats «al món de la Festa Major, el Carnaval… Fets i circumstàncies que han fet que, el que es diu allà, sigui de referència a tot arreu».

Ramon Marrugat assenyala també que «la llengua es crea allà on hi ha carrers», en referència a les ciutats com a generadores del parlar local i, concretament, d'urbs com Vilanova i la Geltrú, que hauria fet aquest paper principal.

Quant als trets comuns del parlar penedesenc, l'autor destaca la «tendència a reforçar, com si fos una crossa, el començament de les paraules», amb exemples com espessigar o escarxofa, «encara que també s'hi dona el fenomen contrari, com passa amb el bercoc». D'altra banda, Marrugat destaca com a molt característica l'expressió boi o la seva variant aboi, com a adverbi sinònim de gairebé o quasi. Tot aquest lèxic, detalla, es pot consultar també a la pàgina web de l'Institut d'Estudis Penedesencs, on s'ha confeccionat un llistat de vocabulari del Penedès que ja té més de 700 mots.

La presentació de Cuc a enraonar. A l'entorn del parlar del Penedès es farà aquest dijous, 28 d'octubre, a la Sala d'Actes dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Tarragona (carrer Major, 14). L'acte serà a les set de la tarda i la presentació anirà a càrrec de Miquel Àngel Pradilla, catedràtic de sociolingüística catalana de la URV.