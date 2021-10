'Un viaje extraordinario', el vídeo amb què Tarragona es vol promocionar internacionalment

El projecte audiovisual, inclòs dins el Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat, s'ha presentat a Madrid

El passat 21 d'octubre es va presentar a Madrid un nou element promocional amb el qual la ciutat de Tarragona vol posicionar-se turísticament als mercats nacionals i internacionals de la mà del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya (GCPHE).Es tracta de la pel·lícula i projecte audiovisualAquest projecte consta de quatre peces que ja es poden visionar a les xarxes socials del Grup i de les ciutats integrants: una pel·lícula d'11 minuts per a totes les ciutats, una versió de 3:52 min, un espot de 30 segons i una peça específica per a cada destinació.En el cas de Tarragona, el vídeo Tarragona, un viatge extraordinari ja es pot veure al canal de Youtube de Tarragona Turisme.Rodada per l'equip de Readmore Films durant l'estiu passat, la pel·lícula forma part d'un projecte global que estarà acompanyat de nou material promocional destinat a les campanyes del Grup als mercats nacionals i internacionals. El projecte és una iniciativa del GCPHE i compta amb el cofinançament de la Secretaria d'Estat de Turisme a través de la Subdirecció General de Desenvolupament i Sostenibilitat Turística.