Tarragona no ha registrat enguany cap sol·licitud per vendre castanyes

L'Ajuntament no va fer la convocatòria regular, però encara es pot demanar el permís per fer parada

Actualitzada 26/10/2021 a les 20:38

La festivitat de Tots Sants i la Castanyada va perdent forces a mesura que van passant les generacions. Enguany, a Tarragona, la recta final del mes d'octubre –malgrat el poc fred– compta amb una gran absència: els carrers de la ciutat no tenen, de moment, cap parada per vendre castanyes. Aquesta és una tradició molt arrelada entre els estudiants de Catalunya generalment per finançar viatges de final de curs. Si més no, aquest 2021 l'Ajuntament no va fer la convocatòria regular per segon any consecutiu. Des del consistori detallen que «en el moment de fer-la, no s'havia aclarit del tot la situació sobre les restriccions que es mantindrien o s'aixecarien, de manera que no hi havia elements per decidir quines condicions s'havien de demanar». Així, l'Ajuntament va creure oportú no fer-la.

No obstant això, i de forma excepcional, el consistori permetrà instal·lar una parada a les persones que ho demanin mitjançant una sol·licitud individual al registre municipal. Cal que amb la sol·licitud de tràmit genèric s'adjunti un plànol de la ubicació concreta que desitgen, on es vegi l'ocupació real que faran amb la parada de venda –de manera que visualment es pugui comprovar amb celeritat que en aquell lloc hi pot haver venda de castanyes–, que descriguin els elements que instal·laran, quantes persones hi seran, els dies i l'horari de venda, i que disposin d'assegurança que cobreixi els danys que es puguin produir. Les parades hi podran ser fins al diumenge 7 de novembre.