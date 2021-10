El Col·legi d'Advocacia de Tarragona demana ampliar aforaments als jutjats per evitar les esperes

Les advocades i els advocats han d'assumir incòmodes esperes davant dels jutjats

Actualitzada 27/10/2021 a les 17:46

L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, l'ICAT, demana a la Conselleria de Justícia que ampliï els aforaments als jutjats per evitar les incòmodes esperes al carrer que han d'assumir les advocades i advocats i tots els ciutadans que fan ús del sistema judicial per les limitacions d'accés als espais interiors adoptades amb motiu de la pandèmia. Una situació que s'agreuja per l'increment de casos que estan patint molts jutjats.Aquesta reivindicació la van traslladar els degans dels 14 col·legis de l'advocacia catalans a la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, en el ple de degans del Consell de l'Advocacia de Catalunya celebrat aquest passat dilluns. El sector de l'advocacia demana que s'arribi al màxim d'ocupació que permet la normativa sanitària per a espais interiors.A Tarragona, la situació és particularment greu als jutjats de l'avinguda Roma. La degana de l'ICAT, Estela Martín, i la secretària de la Junta de Govern, Susanna Duran, han mantingut en les darreres setmanes diversos contactes amb representants del Departament de Justícia de la Generalitat a Tarragona per exigir solucions a aquesta problemàtica.