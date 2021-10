Convoquen una concentració a la Rambla de Ponent de Tarragona per denunciar la inseguretat

La plataforma Recuperemos Nuestros Barrios reclamarà el 6 de novembre més policia

La plataforma Recuperemos Nuestros Barrios amb el suport d'algunes entitats veïnals ha organitzat una concentració el dissabte 6 de novembre a les 11.30 hores a la Rambla de Ponent per reclamar més presència policial i denunciar la «inseguretat» i el que consideren la «deixadesa» a la que està sotmesa la ciutat per part dels polítics. Sota el lema «Per una Tarragona digna, ja n'hi ha prou», la manifestació, tal com exposen en la convocatòria, denuncia les «agressions sexuals, robatoris, ocupacions, impostos desorbitats, brutícia, el PLASEQTA» i una millor atenció mèdica. La concentració reclamarà un nombre de policies adequat a les necessitats de la ciutat, una millor neteja i una «atenció mèdica digna». També reivindiquen una llei per afrontar les ocupacions il·legals així com «un PLASEQTA com mereixem».

El promotor de la manifestació, Paco Fiori, apunta que «després d'esperar una resposta de l'Ajuntament a les carències dels barris, sortirem al carrer a reclamar els nostres drets com a ciutadans». «Des del primer dia portem denunciant la poca presència policial, i això segueix igual. És vergonyosa la manca de seguretat, la falta de neteja a tota la ciutat, hi ha una deixadesa total a Tarragona», critica Fiori, que exposa que la concentració es desmarca de qualsevol partit polític. «Hi ha caps de setmana que només tenim un vehicle de la Guàrdia Urbana patrullant», critica. En aquest sentit, el promotor de la concentració lamenta que, «la situació a Tarragona ha canviat molt en els darrers anys» i ha fet incís en la necessitat d'incrementar els efectius policials com a mesura per combatre els episodis d'inseguretat als barris de la ciutat. «Els organitzadors som els veïns, ens desvinculem de qualsevol opció política», recalca.

El promotor de la manifestació fa extensiva la protesta a tots els barris de la ciutat que, segons apunta, comparteixen les mateixes problemàtiques.

«Donem suport als veïns de Boscos de Tarragona que han patit una ocupació i han hagut d'anar a manifestar-se davant l'Ajuntament. Els hi donem suport i sabem que nosaltres tindrem el seu», exposa. «Demanem als polítics que treballin pels ciutadans, que no s'estiguin aturats», diu.