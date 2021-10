Més de 1.100 persones ja han passat per la piscina climatitzada Sylvia Fontana en 24 dies

La instal·lació olímpica ha tingut una bona resposta per part dels usuaris d'ençà que va obrir el passat 4 d'octubre

La piscina olímpica a l'aire lliure i climatitzada Sylvia Fontana, situada a l'Anella Mediterrània de Tarragona, ha tingut una bona resposta dels usuaris d'ençà que es va inaugurar amb la climatització finalitzada el passat 4 d'octubre. En només 24 dies la piscina ja ha estat utilitzada 1.100 vegades i ja s'han arribat comptabilitzar fins a 92 usuaris en un dia. El fet que sigui una piscina olímpica de 50 metres de llargària i 10 carrils, que l'aigua estigui climatitzada i que sigui a l'aire lliure converteix la instal·lació en un lloc privilegiat pels amants de la natació. La piscina, malgrat ser exterior, manté l'aigua a una temperatura adequada per al bany els mesos de tardor i hivern gràcies a una caldera de biomassa.

La consellera d'Esports, Maria José López, celebra que «la resposta per part de la gent ha estat fantàstica» i que les instal·lacions són emprades cada cop per més persones, un cop la proven, tornen a repetir. «Les persones usuàries estan contentes, cada dia hi ha més assistència i la gent que en un principi no ho veia clar, en el moment de provar-la ja s'hi queden», apunta. La consellera detalla que «obrim una mitjana de 6 hores diàries amb una assistència mitjana de 45 persones» i destaca que «el dia que més gent vam tenir van ser 92 persones». Maria José López afirma que el perfil d'usuari que freqüenta la piscina Sylvia Fontana és molt variat. «Tenim de tots els perfils, des de l'esportista que es prepara per triatlons, natació màster, a l'usuari que fa ús com a salut. També és important remarcar que ja tenim reserves realitzades per l'ús de la piscina per part d'equips de natació estrangers», explica.

Mercè Mulet, coordinadora d'activitats aquàtiques del Patronat d'Esports, assenyala que la piscina ha tingut una rebuda molt positiva i que «la gent està molt contenta de poder disposar de la piscina climatitzada». Molet destaca que molts dels usuaris venen ara per entrenar, per fer esport, però assenyala que també tenim usuaris que no competeixen. «La piscina està oberta per a tothom amb cita prèvia, per motius de la covid», explica. La coordinadora d'activitats aquàtiques assenyala que, més endavant, disposaran d'una lona que, a les nits, es posarà per damunt l'aigua i contribuirà a mantenir la temperatura de l'aigua a uns 26 graus amb estalvi energètic. Mulet explica que equips de natació de Suïssa, França, Alemanya i d'altres països europeus ja s'han interessat per venir a entrenar en aquesta piscina.

«Vaig venint a la piscina habitualment perquè estic en fase de rehabilitació, em van operar del maluc i aprofito la piscina el màxim que puc. Ja que està oberta, que la tenim aquí i que podem gaudir-la, doncs l'aprofito. I realment, per a aquelles persones amants de la natació –com jo– és una joia disposar d'aquest espai», explica Eduard Miralpeix, un usuari que fa quatre anys que no competeix, però que ho havia fet com a nadador màster. Miralpeix assegura que els mesos més freds seguirà aprofitant la instal·lació, ja que la temperatura de l'aigua és «perfecta». «A l'hivern no serà cap problema venir aquí, vindré al desembre, al gener, la temperatura de l'aigua és perfecta per al que ens agrada nedar, no està ni un punt fred ni calent». «Espero gaudir durant tot l'any de la piscina olímpica», va concloure.

«Vinc molt sovint, cinc o sis dies a la setmana a la piscina», explica Santi Jané des de l'aigua, un nadador que fa travessies a mar obert tots els estius com a afició. «Als que ens agrada la natació, poder nadar a l'aire lliure d'aquesta manera els mesos de gener o febrer no té punt de comparació. Amb aquesta temperatura de l'aigua i el solet que fa és genial», destaca, recalcant que «seguiré venint els mesos d'hivern, és espectacular aquesta piscina». «La piscina del Reus Ploms és olímpica, però no està climatitzada, a partir d'octubre ja no s'hi tira ningú», detalla l'usuari. Sobre l'afluència de gent, Jané apunta que a primera hora de la tarda no hi ha massa gent, però que es va omplint a partir de les cinc o sis de la tarda, tan bon punt la gent plega de treballar.