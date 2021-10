La síndrome del treballador cremat pot provocar accidents quan afecta a conductors professionals

Un estudi de la URV i la UOC troba les claus per preveure l'esgotament al volant

Actualitzada 26/10/2021 a les 11:51

Un estudi desenvolupat per professorat de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) revela els factors que provoquen la síndrome de l'esgotament professional o síndrome del cremat, una patologia que pot fer augmentar els accidents entre els conductors professionals, i com anticipar-s'hi. La recerca s'ha publicat a 'Journal of Occupational Safety and Ergonomics' i exposa que aquesta síndrome apareix «quan l'estrès es manté en el temps i això porta a la persona a un estat d'esgotament», apunta la investigadora Patrícia Tàpia-Caballero.La professora exposa que hi ha dos tipus d'estrès: «l'estrès, que és el que aporta una cosa positiva per a la persona, per exemple, quan percebem les demandes laborals com un repte; i el distrès, que seria el nociu, el que ens perjudica, per exemple, quan percebem que els nostres recursos són inferiors al que ens demanda el treball. Quan aquest distrès laboral es perllonga en el temps, parlem de la síndrome del treballador cremat», explica.El treball ha avaluat a 518 conductors professionals de diferents sectors del transport i s'ha constatat que els que tenen més risc de patir la síndrome del cremat són els que tracten amb persones. Això fa que tinguin més possibilitats de cometre errors durant la conducció i, per tant, de patir més accidents de trànsit. L'estudi també assenyala que amb la pandèmia el número de morts en camions de més de 3.500 quilos s'ha multiplicat per 2,4 respecte la mitjana dels darrers cinc anys, segons un estudi elaborat per FESVIAL i la Universitat de València.Els investigadors han conclòs que els millors predictors de la síndrome són la fatiga laboral, la falta de motivació i l'estabilitat emocional. A l'hora d'establir mesures de prevenció en les empreses, l'estudi indica que es pot mesurar la fatiga especifica dels conductors professionals amb un qüestionari denominat DF-8, elaborat pels mateixos científics. Una altra mesura, apunten, seria capacitar els professionals en estratègies d'afrontament i de maneig de l'estrès.