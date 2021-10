L'oposició bloquejarà la pujada d'impostos que volia fer el govern de Tarragona

«Sortint d'una pandèmia no és el moment», ha afirmat la portaveu del PSC, Sandra Ramos. La socialista ha instat l'equip de govern a utilitzar el romanent de tresoreria. La xifra encara es desconeix però l'any passat va ser de 12 MEUR. Segons el conseller de Serveis Generals, Jordi Fortuny, en faltarien uns 3,5 MEUR per quadrar els números i per això aposta per augmentar la fiscalitat. «Serà difícil d'explicar que amb superàvit carreguem la ciutadania amb més impostos», ha sostingut Ramos. Al seu parer no es tracta d'un «discurs tècnic», com defensa l'executiu local, sinó «polític». En aquest sentit ha deixat clar que, fent servir el romanent, es podran garantir «tots els serveis».Alhora, ha carregat per la «falta de planificació» a l'hora de formular uns comptes que els socialistes diuen que encara no han vist. Finalment, Ramos ha reclamat que es torni a convocar la Taula Estratègica de Desenvolupament Econòmic que es va celebrar l'abril de l'any passat.En una línia molt similar s'ha expressat la portaveu d'En Comú Podem Tarragona, Carla Aguilar-Cunill. «El nostre vot serà negatiu. Estem en contra de la pujada d'impostos que planteja el govern. Aquest any està sent molt dur per les famílies de la ciutat. És un error carregar-les a elles amb la responsabilitat d'ajustar pressupostàriament la ciutat per l'any que ve», ha manifestat. El vot de l'única regidora dels comuns és determinant a l'hora de decantar la balança de la votació cap a un costat o un altre. Per tant, amb el vot en contra de la formació progressista, el govern municipal no té majoria per aprovar les ordenances.A més, ja pensant de cara a la votació dels pressupostos del 2022, Aguilar-Cunill ha reclamat a l'executiu augmentar la partida per l'adquisició d'habitatge municipal, un pla de desenvolupament de diferents zones de la ciutat i la creació d'un servei de dentista municipal. Amb tot, espera poder conèixer la proposta dels comptes per poder-la analitzar i decidir, aleshores, el sentit del vot de la seva formació.