L'Ajuntament de Tarragona xifra en més de 8 MEUR la reducció d'ingressos per l'impost de les plusvàlues tombat pel TC

Actualitzada 26/10/2021 a les 19:27

El conseller de Serveis Generals de l'Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny, xifra en més de 8 MEUR la reducció d'ingressos per a les arques municipals arran de l'anul·lació de l'impost de les plusvàlues per part del Tribunal Constitucional. En declaracions a l'ACN, Fortuny ha reconegut que és un cop important per als municipis i ha instat l'Estat a donar-los «una eina» que permeti garantir la recaptació de les corporacions locals.El conseller tarragoní ha defensat que per pal·liar els efectes de la sentència del TC caldrà incrementar els impostos i no ha descartat haver de fer una retallada en diferents àmbits. En aquest sentit, ha apel·lat «a la responsabilitat» dels grups de l'oposició per aprovar les ordenances fiscals del 2022.El conseller ha dit que la decisió del TC genera «un impacte important» als comptes d'ajuntaments mitjans. En el cas concret de Tarragona, aquests aproximadament 8 MEUR Fortuny els suma als vora 3,5 MEUR que ja estimava que faltaven per quadrar els comptes del 2022. Aquesta és la principal raó que l'executiu local esgrimia per justificar una pujada de l'IBI del 3,9% i del 5% de la taxa d'escombraries. Una modificació de les ordenances que aquest dimarts diferents grups de l'oposició han deixat clar que no tenen previst avalar al plenari del proper 2 de novembre.Ara, amb el canvi d'escenari propiciat per l'anul·lació de l'impost de les plusvàlues, Fortuny fa una crida «a la responsabilitat» especialment de PSC i En Comú Podem per garantir un increment dels ingressos que permeti minimitzar el cop. «No es poden demanar més serveis socials i millors prestacions i no voler modificar la revisió d'ingressos de la ciutat. És demagògia», ha etzibat. A més, ha apuntat que fins el proper febrer no es coneixerà amb detall el volum del romanent de tresoreria que es podrà fer servir i que, per prudència, «cal augmentar els ingressos». Amb tot, no ha descartat haver de fer una retallada de serveis en diferents àmbits, com personal, cultura o serveis socials.Fortuny també ha demanat «una reacció» a l'Estat per garantir la recaptació dels ajuntaments i ha afirmat que la sentència del Constitucional «es veia venir». «Ens ha de donar una eina per poder superar la situació i poder prestar els serveis a la ciutadania», ha reclamat.