L'Ajuntament de Tarragona informa del dispositiu de trànsit al cementiri per Tots Sants

Agents de la Guàrdia Urbana s'encarregaran de controlar els accessos, i també es reforçarà el transport públic

Actualitzada 26/10/2021 a les 17:33

Dispositiu especial de trànsit

Reforç del transport públic

Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, l'Ajuntament de Tarragona ha previst un dispositiu especial de trànsit desplegat per la Guàrdia Urbana així com a informat dels horaris d'obertura del cementiri i de venda de flors i del reforç del transport públic per tal de facilitar la mobilitat i les visites al cementiri durant els dies al voltant de l'1 de novembre.L'horari d'obertura del cementiri serà de 9 a 18 h de manera ininterrompuda tota la setmana del 25 d'octubre a l'1 de novembre, cap de setmana i dia 1 inclosos. El dimarts dia 2 de novembre l'horari serà de 9 a 15 h.S'ha previst una dotació d'agents de la Guàrdia Urbana per regular el trànsit, de manera fixa als accessos del cementiri durant tota la setmana i fins al dia 2 de novembre inclòs. Així, pel que fa a la regulació del trànsit, els sentits de circulació per accedir en vehicle no variaran respecte a l'ordenació normal.Pel que fa a l'accés al cementiri, aquest està previst pel carrer Fra Antoni Cardona i Grau, l'avinguda Maria Cristina, el passeig Torroja, el camí de l'Ermita del Llorito i el camí del Nàstic i carretera A-7.L'aparcament de vehicles no estarà permès davant del cementiri perquè hi ha instal·lades les parades de flors;, però com cada any, es podrà aparcar al vial del túnel que creua per sota l'autovia de circumval·lació A-7 entre el carrer les Arcades (part del darrere del dipòsit de vehicles) i l'aparcament dissuasiu, on es permetran 4 línies d'estacionament per a les visites al cementiri.L'estacionament de vehicles amb persones amb mobilitat reduïda i taxis es podrà fer a l'esplanada de davant la porta principal del cementiri i la sortida per la part més propera a la cruïlla amb Rovira i Virgili.Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, l'Empresa Municipal de Transports (EMT) amplia la freqüència de pas dels vehicles que tenen parada al cementiri de la L6, que cobreix el trajecte Camp Clar – Sant Pere i Sant Pau. Aquesta ampliació estarà vigent des de dissabte dia 30 d'octubre fins dilluns dia 1 de novembre.Els autobusos, que circulen en horari de caps de setmana i festius, ampliaran la freqüència per fer front a l'increment previsible de la demanda en un dia en què la tradició marca visitar els difunts al cementiri.Per altra banda, enguany la L6 no és l'única línia que dona servei al cementiri, ja que el passat mes de juny, la L21 -que uneix la Part Baixa, la Part Alta i l'Hospital Joan XXIII- va incorporar la nova parada «Dissuasiu Cementiri» a la rotonda del Camí del Llorito.