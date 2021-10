Els préstecs hipotecaris a Tarragona repunten amb l'alleujament de la pandèmia

Aquest juliol l'increment va ser del 25% respecte al mateix mes de l'any anterior, amb la rehabilitació d'immobles a l'alça

Actualitzada 25/10/2021 a les 20:56

Els préstecs hipotecaris estan repuntant els darrers mesos coincidint amb l'alleujament de la pandèmia de covid-19. Els notaris apunten que a finals d'any probablement ja s'haurà arribat al nivell del 2019, quan l'impacte de la crisi econòmica de la darrera dècada ja s'havia atenuat. El juliol d'aquest 2021 els notaris van certificar 540 préstecs hipotecaris a la demarcació de Tarragona. Va ser un 25% que els del juliol del 2020, quan van ser 431. Aquest juliol va arribar de ple la cinquena onada, pel que ara, amb una incidència molt més baixa quant a la pandèmia, les condicions són encara més bones per esperar un increment d'hipoteques els pròxims mesos. També va augmentar la compravenda d'habitatges a la província entre els juliols de 2020 i 2021, però la pujada només va ser del 5%, passant de 1.478 a 1.567. Així, la demanda de préstecs hipotecaris per a la rehabilitació d'immobles està a l'alça.

Per als notaris, hi ha diversos motius que expliquen l'augment de les hipoteques els últims mesos. «Ara hi ha moltes hipoteques bancàries de tipus fix molt interessants, de l'1% o el 2% i a 20 o 30 anys. En aquell moment pagaràs el mateix que ara i això dona molta seguretat», argumenta pel Diari Més el notari tarragoní Miguel Roca, que afegeix que «això fa uns anys era impensable». Així, Roca apunta que «surt més barat que un lloguer». Aquest fet està sent especialment atractiu per a la gent jove. El notari indica que està demanant hipoteques «gent cada cop més jove, sobretot a partir dels 30 anys», una franja d'edat que no es veia des d'abans de la crisi del 2008, quan les condicions per accedir als préstecs eren menys estrictes que ara. «Ara es poden arribar a pagar entre 300 i 500 euros mensuals d'una hipoteca quan hi ha lloguers de 600», sentencia Roca, que afegeix que el més recurrent en els joves hipotecats és que «tinguin una feina fixa i estable».

Una altra de les raons per la qual es pot explicar l'augment de préstecs hipotecaris és «la dinàmica econòmica positiva quan sembla que estem veient la sortida de la pandèmia», diu Roca. El notari especifica que «no ha estat una crisi com la del 2008, tan forta, sinó més puntual, ja que la majoria de gent ha continuat treballant i molts sectors no s'han vist gaire afectats». «La gent té feina, guanyen diners i poden comprar pisos», esgrimeix.

Un factor important també és, i estrictament lligat a la pandèmia, la necessitat de canviar de llar o bé de renovar el seu interior. «Amb la covid, molta gent s'ha adonat que casa seva no reunia les condicions necessàries i han decidit canviar per tenir una terrassa més gran, un jardí o un despatx per a teletreballar. Són necessitats i gustos», repassa Roca. En aquesta línia, les hipoteques no només s'estan demanant per a comprar habitatges, sinó que la rehabilitació està anant a l'alça: «Les empreses no paren de treballar». Quant al tipus d'habitatge, s'estan fent hipoteques per a tots els tipus: «Una mica de tot. Pisos, unifamiliars o adossats», diu Roca. Pel que fa a la ubicació a la ciutat de Tarragona, el notari continua apuntant a una pujada generalitzada del nombre d'hipoteques.

Una nova bombolla?

La crescuda del nombre de préstecs hipotecaris no fa patir els notaris davant la possibilitat de ser davant l'inici d'una nova bombolla immobiliària. «No n'hi haurà una altra. Ho descarto», sentencia Roca. Amb tot, els notaris preveuen que a finals d'enguany ja s'haurà recuperat el nivell del 2019, un any que, segons Roca, «estàvem en un bon moment de compres». «Ara la tendència és a l'alça, crec que hi arribarem», augura el notari.