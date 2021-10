El PSC considera injustificat l'augment d'impostos a Tarragona perquè «l'Estat ha donat més diners enguany»

Els socialistes reclamen més diàleg amb agents ciutadans i creuen no hi ha un problema de falta de recursos, sinó de mala gestió

Actualitzada 26/10/2021 a les 13:11

El grup municipal del Partit Socialista ha anunciat el seu vot negatiu, en el plenari de divendres, a l'increment d'impostos proposat des de l'equip de govern municipal.Pels socialistes, la pujada impositiva està completament injustificada, sobretot, segons la portaveu, Sandra Ramos, «en un any on l'aportació de l'Estat augmenta en cinc milions d'euros i es podrà tornar a fer servir el romanent». La portaveu socialista creu que aquest increment de les taxes no és degut a un problema de falta de recursos, «sinó que és a causa de la mala gestió de l'actual govern municipal».Els socialistes defensen que cal utilitzar el romanent com a alternativa a l'increment fiscal i reclamen la convocatòria urgent de la Taula Estratègica de Desenvolupament Econòmic: «aquest espai de diàleg que va crear l'equip de govern en plena pandèmia, després de reclamar-ho el PSC, té l'objectiu de sumar els principals actors econòmics i socials per posar en comú l'horitzó de la recuperació socioeconòmica».Pel PSC, abans de tirar endavant amb l'increment dels impostos, «calia demanar opinió als agents socials i econòmics de Tarragona» i saber la seva realitat.Aquest, segons Sandra Ramos, hauria de ser un any «de recuperació econòmica», però critiquen el que, consideren una manca de criteri polític per part del Govern municipal per «establir una estratègia fiscal».