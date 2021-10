Comencen les tasques per recuperar la façana del Metropol

L'interior de l'equipament també rebrà una neteja exhaustiva per a fer-ne el sanejament

Actualitzada 26/10/2021 a les 14:01

L'ajuntament de Tarragona ha iniciat aquesta setmana una nova fase d'arranjament de la façana i edifici del Teatre Metropol. D'una banda s'han col·locat unes xarxes als balcons com a sistema de protecció anti-coloms, per tal de preservar la façana i la marquesina de la porta principal, i fent la neteja exhaustiva de l'interior de l'immoble en la seva totalitat. Durant el mes de novembre també s'iniciaran les tasques de sanejament també del seu interior per tal de protegir l'edifici del seu deteriorament.Les tasques previstes inclouen la neteja de l'entorn i substitució del vidre de la marquesina; la millora de tancament de finestres, finestrons i porticons de les façanes principal i posterior; la reparació o retirada d'elements que comporten perill de despreniment com persianes de la façana interior i la neteja i impermeabilització de la coberta, entre d'altres.Aquestes intervencions tenen un pressupost de 23.000€. Les intervencions, que s'allargaran fins a final d'any, no afectaran a la programació ni activitats del teatre.