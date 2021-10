Un triatló com a treball de recerca

Èxit de la competició organitzada per Lucía Mayolas, alumna de l'institut Martí i Franquès de Tarragona

Actualitzada 24/10/2021 a les 18:49

Divendres 22 d'octubre es va celebrar a l'Espigó del Port de Tarragona el primer Triatló de l'Institut Martí i Franquès de Tarragona. La competició és fruit de la iniciativa d'una alumna del centre, Lucía Mayolas Martínez de Carnero, que va organitzar el triatló com a Treball de Recerca de Batxillerat amb el suport i l'ajuda de María José Escobar Vall, cap del departament d'Educació Física. «Em va venir a veure perquè volia fer un treball sobre un triatló. Però com que és una alumna molt bona i amb molta empenta, li vaig proposar d'organitzar-ne un. Sabia que ella ho podria fer», explica la María José. I dit i fet. Després de més de quatre mesos de feina, el Triatló del Martí Franquès es va celebrar amb cinquanta participants, tots alumnes de primer de batxillerat del centre, una seixantena de voluntaris també del Martí Franquès i un equip de col·laboradors i patrocinadors de luxe, encapçalats pel Club Nàutic, el Port de Tarragona, el Club Natació Tàrraco, BSP (BASF Sonatrach PropanChem), Jardiland i el mateix institut i la seva AMPA. De tots ells, Escobar en subrtalla «la gran predisposició i ajuda i la seva implicació a fons i d'una manera molt pedagògica». La tutora de la Lucía assegura sentir-se també «molt orgullosa» tant de la Lucía com dels triatletes «per assumir un gran repte com aquest», i dels voluntaris, de qui assenyala que «van fer la seva tasca amb molta responsabilitat i il·lusió».

La Lucía, per la seva banda, apunta que, tot i que no s'havia imaginat mai que al darrere d'un triatló hi pogués haver tanta feina, ha après moltíssim, i es mostra especialment agraïda amb la seva tutora: «Tenir a la María José al meu costat, dient a tothom que jo no era només una nena, sinó que ella representava a tot l'institut que hi havia al darrere, m'ha ajudat molt». L'experiència, assegura, ha sigut boníssima.

A partir d'ara hi haurà ja un Triatló anual del Martí Franquès? La Lucía confia que sí, i la cap del departament assegura que, si es manté el suport dels patrocinadors i la implicació de tothom, també: «I de cara a l'any que ve, esperem convertir-ho en un treball interdisciplinari, amb la implicació d'altres matèries, de manera que hi puguin participar altres departaments».