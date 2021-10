Tarragona tindrà una mesa d'emergència social

La Generalitat s'ha compromès a incloure més recursos per a l'Ajuntament

Actualitzada 25/10/2021 a les 17:34

Aquest dilluns l'alcalde Pau Ricomà i les conselleres d'Habitatge, Eva Miguel, i la de Serveis Socials, Inés Solé s'han reunit amb el secretari d'Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat de Tarragona, Carles Sala. L'alcalde ha destacat que «per tal d'abordar la situació d'emergència habitacional que viu la ciutat és clau la col·laboració entre departaments i institucions».En aquesta reunió s'ha arribat a l'acord de crear una Mesa d'Emergència Social a la ciutat. La consellera d'Habitatge Eva Miguel ha destacat que aquest fet «permetrà millorar l'eficiència i l'agilitat a l'hora de buscar solucions per les famílies que han de ser desnonades». També es disposaria del servei de mediació i assessorament Ofideute. La Generalitat s'ha compromès que aquest traspàs inclourà més recursos per l'Ajuntament.A la reunió, Carles Sala també s'ha compromès a prioritzar la construcció d'habitatge social a través de l'INCASOL de la parcel·la M-5b al PP10 de cara l'any que ve. Finalment, també s'ha parlat de les línies d'ajudes Next Generation relacionades amb l'habitatge social que s'obriran properament.