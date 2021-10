La Tardor Literària de Tarragona recupera la normalitat prepandèmica i posa en valor els autors locals

Un espectacle poètic sobre Santa Tecla o el Festival Híbrida, entre les novetats

Actualitzada 25/10/2021 a les 12:29

Descarrega't

el programa de la Tardor Literària

La Tardor Literària de Tarragona recupera enguany la normalitat d'abans de la pandèmia amb un programa que posa en valor els autors locals. Entre les activitats previstes hi ha l'espectacle poètic 'El camí de Santa Tecla o la revolta de les dones' o la primera edició del Festival Híbrida, un nou certamen que es durà a terme en diferents llocs del país i que inclourà una taula rodona i un concert. També es durà a terme l'acció artisticoliterària 'Carrer Poesia' que barrejarà lletres i art urbà entorn a la figura de la poetessa tarragonina Montserrat Abelló. La Premi d'Honor de les Lletres Catalanes també serà la protagonista d'una jornada que es farà per posar en valor la seva obra i trajectòria.La Tardor Literària comptarà amb una vintena d'activitats des d'aquesta setmana i fins a mitjans de desembre. Hi col·laboren divuit entitats, organismes i empreses, liderades per l'Escola de Lletres de Tarragona. El seu director, Joan Cavallé, ha destacat el fet de poder tornar a fer presentacions a les llibreries i als teatres, un cop les mesures sanitàries ho han permès. La primera serà aquest dimarts, al Teatre Tarragona, del llibre del periodista Antoni Batista 'Memòria de la resistència antifranquista'. Tampoc hi faltaran actes habituals com els clubs de lectura, tallers d'escriptura o la ruta literària de Pin i Soler.La consellera de Cultura de la ciutat, Inés Solé, ha avançat que volen crear un guardó que sigui un homenatge a una persona per la seva trajectòria en traducció. «És una figura clau sovint invisibilitzada», ha destacat Solé. A banda hi haurà altres novetats, com l'espectacle poètic 'El camí de Santa Tecla o la revolta de les dones', que l'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua Catalana (APELLC) organitza al claustre del seminari. Cavallé ha destacat el caràcter «revolucionari» de la màrtir que, com a dona, va «desobeir per seguir el seu camí».Tarragona també serà una de les seus de la primera edició del Festival Híbrida, que se celebrarà en diferents ciutats del país. El certamen té la poesia com a eix vertebrador i està impulsat per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC). El proper 17 de novembre a l'Antiga Audiència hi haurà una taula rodona amb l'escriptor i músic Martí Sales i la cantautora Meritxell Gené, que també oferiran un concert juntament amb Dani Sáez i el grup La Nena Samsó.