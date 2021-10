Actualitzada 25/10/2021 a les 17:19

La comissió informativa de Serveis Centrals de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest dilluns pujar l'IBI un 3,9% i la taxa d'escombraries un 5% de cara al 2022.La mesura s'ha aprovat amb els vots de l'equip de govern i l'abstenció d'En Comú Podem Tarragona i s'haurà de ratificar al ple extraordinari del proper 2 de novembre. El consistori ha justificat l'increment d'impostos per un augment de les despeses d'11 MEUR i la davallada d'ingressos municipals, xifrada pel govern local en 4,2 MEUR.El conseller de Serveis Generals, Jordi Fortuny, ha afirmat que calen 3,5 MEUR per evitar retallades. Grups de l'oposició com el PP han criticat la pujada de taxes. Els populars també han insistit en impulsar una moció de censura.