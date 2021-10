Instal·len un nou semàfor al carrer Torres Jordi de Tarragona

L'equipament està situat a l'alçada de la plaça General Batet

La transformació que està experimentant la zona de Torres Jordi, que va iniciar-se amb la construcció del macroresidencial de l'empresa Kronos Homes i que es completarà amb la finalització d'una rotonda que reordenarà el trànsit de la Part Baixa, continua endavant amb la instal·lació d'un nou semàfor al carrer. El semàfor està ubicat al carrer de Torres Jordi, a l'alçada de la plaça General Batet i es preveu que reguli el trànsit tan bon punt finalitzin els treballs de la rotonda, ja que, a hores d'ara, es troba tallat amb motiu de les obres de la nova rotonda a l'encreuament entre l'avinguda de la Independència i el carrer Torres Jordi. A hores d'ara, els vehicles que passen pel carrer Torres Jordi només poden girar a la plaça General Batet, ja que l'accés al passeig de la Independència està tallat. La rotonda implicarà una reordenació viària en aquest nexe de circulació important per a la ciutat a tocar del Francolí, ja que lliga el Port, el Serrallo, la Part Baixa i el tram final del riu amb l'arribada de les vies d'accés al centre de la ciutat des de Ponent, com són la T-11, l'A-27 i l'N-340.

La renovació viària de la zona va en paral·lel a la construcció de tota l'illa d'habitatges, que es troba en un estat prou avançat. L'edifici The Kube serà un dels més característics per la seva alçada, i ha d'igualar a l'emblemàtic edifici Santander –altrament conegut com Atlàntic– amb 19 pisos d'alçada. A hores d'ara, tant les grues de les obres com l'estructura de l'edifici ja transforma l'skyline tarragoní, que és ben visible des de diferents punts de la ciutat.