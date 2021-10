En marxa les obres del mur i les grades a l'Institut Martí i Franquès de Tarragona

L'obra pretén arreglar l'espai després de l'esllavissada de 2009 al pati i té un cost de 500.000 euros

L'Institut Martí i Franquès està en obres per la construcció d'un mur de contenció i reforç de l'edifici, després del despreniment parcial del talús que separava el perímetre de l'edifici del de la zona d'esbarjo, que va tenir lloc l'abril del 2009. L'obra té una durada de dos mesos, un cost de 500.000 euros i va a càrrec del Departament d'Educació. També es preveu la construcció d'una graderia prefabricada de 37,5 metres de longitud i 10,80 d'amplada per a usos múltiples i activitats diverses a la zona del camp de futbol del pati de l'institut. Les obres també recuperaran el vial destinat als serveis d'emergències i seguretat, que ha de facilitar l'entrada d'ambulàncies en cas que es necessiti i també s'arreglarà la pista.

Després del despreniment parcial del desnivell d'ara fa dotze anys, es va apuntalar l'edifici a l'espera d'una solució. Ara, les obres suposaran una solució definitiva i reforçaran estructuralment l'edifici, amb la consolidació del mur mitger mitjançant un mur de formigó armat. L'obra incorporarà també dues rampes per fer possible l'accessibilitat per a tothom, amb un desnivell que no sobrepassi el 6%, així com un petit espai de jardineria.

A hores d'ara ja s'ha iniciat la construcció de la graderia a tocar de la pista així com els fonaments del mur que ha de reforçar estructuralment l'edifici en el mateix punt on abans hi havia el desnivell. Una muntanya de sorra, que s'acumula al pati de l'institut amb motiu dels treballs, és ben visible des de diferents punts.