Els veïns del Llorito de Tarragona, en alerta després d'un nou robatori a un habitatge

Denuncien l'increment de robatoris en parcel·les de la zona en els darrers mesos després que divendres els lladres buidessin una casa

Actualitzada 24/10/2021 a les 21:16

Una parcel·la del Camí de les Coves del Llorito va patir un nou robatori la matinada d'aquest divendres, en el qual es va utilitzar una furgoneta per endur-se pertinències. La matinada de dissabte, a més, es va repetir l'intent de robatori a la mateixa parcel·la, però va ser frustrat perquè els veïns van avisar els Mossos tan bon punt van veure moviments sospitosos. Pel que expliquen els veïns, l'entrada a la casa es va fer forçant una de les finestres de la parcel·la, en la qual no hi havia ningú en aquell moment i es van emportar tota mena d'objectes de la casa, fins i tot, mobles, com ara un sofà, estufes i d'altres elements.

Un veí, que prefereix no donar el nom, va denunciar a aquest mitjà l'increment d'aquests robatoris a la zona del Camí de les Coves del Llorito i va apuntar que, des de fa mesos, els veïns estan en alerta per aquests fets. Segons explica el veí, els lladres van emprar un cotxe i una furgoneta en el robatori que van dur a terme la matinada de divendres. Durant la seva fugida, van abandonar el cotxe i no van poder ser detinguts. De fet, en es darres mesos també s'han produït robatoris en cases de Terres Cavades.

«Tots els veïns estan en alerta, vigilant què passa i de seguida que veuen alguna cosa estranya truquen als Mossos d'Esquadra. Fa un parell de mesos, a més, van intentar a robar en altres cases amb gent a dins», explica el veí, que afirma que «hi ha molta preocupació» entre els veïns.

«La gent té por, hi ha gent gran, però també parelles joves que tenen allí una parcel·la. Si t'enganxen, et poden agredir i últimament estan robant molt», denuncia. El veí apunta, malgrat l'augment de robatoris, tant els Mossos d'Esquadra com la Guàrdia Urbana de Tarragona responen ràpidament davant dels avisos veïnals en aquestes situacions. «A mi no m'han entrat a robar a dins de casa perquè tinc totes les portes i finestres amb reixes i barrots de ferro, però als veïns els hi han tret de tot», denuncia el veí.

El passat mes de juny dos habitatges del Camí de les Coves del Llorito ja van patir robatoris. En aquella ocasió, els lladres van accedir en una de les cases forçant les portes d'entrada amb una palanca, mentre que a l'altra parcel·la van arrencar completament les reixes que protegien l'entrada i les finestres per accedir-hi.

En ambdues propietats els lladres en van sostreure diversos objectes després de regirar-les a fons.