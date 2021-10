El Tanatori de Tarragona organitza un concert homenatge en record als difunts

Serà el dia de Tots Sants a la plaça de les Cols amb l'actuació del Quartet Gerhard

El proper 1 de novembre, dia de Tots Sants, Tarragona acollirà un acte d'homenatge en record als difunts. L'Empresa de Serveis Funeraris Municipals de Tarragona (EMSERFUMT) s'ha organitzat un acte d'homenatge en record a les persones que han traspassat en el darrer any.



L'acte es realitza atenent també a que des que va esclatar la crisi sanitària de la covid, les famílies no han pogut acomiadar-se dels seus éssers estimats tal com ho haguessin fet en una situació de normalitat.

L'acte es durà a terme a les 12 h i a la plaça de les Cols i consistirà en un concert de corda, obert a tothom, que anirà a càrrec del Quartet Gerhard, una formació de quatre instrumentistes catalans de reconegut prestigi internacional.

Els quatre integrants del quartet de corda inclouen als seus concerts un repertori contemporani. En concret, el concert de Tarragona comptarà amb les peces: Nocturn, Toldrà; Komitas, peça per a quartet de corda; Adagio del Quartet en Sol menor, de Claude Debussy; Prayer for healing, de Brad Mehldau i, finalment, Rossinyol i el Cant Ocells.

El concert en homenatge als difunts durarà 45 minuts i el quartet se situarà a un escenari que estarà a la plaça de les Cols, a tocar del carrer Major. Al mig de la plaça s'instal·laran cadires i les escales que s'enfilen cap a la Catedral també serviran de graderia perquè la gent pugui escoltar l'actuació.