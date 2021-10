El Port de Tarragona se situa en cinquena posició en el sistema portuari estatal en tràfic de mercaderies

Els molls tarragonins milloren una posició i queden per darrere d'Algesires, València, Barcelona i Cartagena

Actualitzada 25/10/2021 a les 15:56

El Port de Tarragona s'ha posicionat com la cinquena infraestructura portuària en tràfic de mercaderies de l'estat espanyol i millora així la seva classificació en el rànquing del sistema portuari estatal. Així es recull al 'Resum General de Tràfic Portuari Setembre 2021', emès per Ports de l'Estat. Segons les últimes dades del Port de Tarragona, durant el mes de setembre s'han mogut 23,12 milions de tones, el que representa un 22% més que en el mateix període de l'any anterior. Fins al moment, el port tarragoní ocupava la setena posició d'aquest rànquing i ara se situa per darrere dels ports d'Algesires, València, Barcelona i Cartagena.