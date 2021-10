El Mercat Medieval de Tarragona no se celebrarà per falta de permisos

Finalment no hi haurà Mercat Medieval a Tarragona aquest cap de setmana. L'esdeveniment, tot un clàssic d'aquestes dates, s'havia de celebrar als voltants de la Catedral entre aquest divendres, 29 d'octubre, i el dilluns 1 de novembre, dia de Tots Sants. La fira no es podrà dur finalment a terme per problemes burocràtics, tot i que la seva celebració s'havia anunciat ja feia unes setmanes a les xarxes socials.Des de l'Ajuntament de Tarragona expliquen que no s'ha arribat a fer la formalització del permís per part de l'organització, a càrrec de l'Associació Medieval de Tarragona. En aquest sentit, a la conselleria de Domini Públic no constava la petició per a la celebració del Mercat Medieval. A banda, l'organització, quant a fira d'alimentació, també necessitava un permís de Salut Pública, però aquest tampoc s'hauria certificat.