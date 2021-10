El carril bici entre el Miracle i Llevant de Tarragona es farà la segona meitat del 2022

L'Ajuntament preveu licitar els pròxims mesos el projecte per unir els dos carrils existents i també fer l'enllaç amb el de Llevant

Actualitzada 24/10/2021 a les 20:45

El carril bici entre les platges del Miracle i de l'Arrabassada podria quedar completat la segona meitat del 2022. Aquesta és la previsió amb la qual treballa l'Ajuntament de Tarragona, que està preparant el projecte per tal de poder-lo licitar els pròxims mesos. Aquesta actuació suposaria l'enllaç de dos carrils ja existents: el del Miracle –des del Moll de Costa fins a la plataforma de formigó– i el del passeig Rafael de Casanovas –des del Fortí de Sant Jordi fins a l'inici de l'Arrabassada. El carril bici no acabaria aquí, ja que l'equip de govern vol que el traçat s'allargui per tota la platja de l'Arrabassada i continuï cap a l'interior fins a la rotonda de la Savinosa. Allà hi començarà el carril bici de Llevant, que arribarà fins a Altafulla. Aquest anirà a càrrec de l'Estat i el projecte s'enllestirà aviat.

La unió entre el Miracle i l'Arrabassada i aquesta amb la Savinosa no té encara un pressupost definit. «Tindrem diners per afrontar aquestes despeses», aclaria Xavi Puig en declaracions a Diari Més. El conseller de Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona explicava d'on pretenien aconseguir els recursos: «Ho vam demanar amb els Next Generation de Turisme, però la ciutat ha de tirar endavant amb aquesta subvenció o sense. Si cau, molt millor». El tram sense carril entre el Miracle –a l'altura de l'Amfiteatre– i el Fortí de Sant Jordi és de 950 metres. La mateixa distància separa aproximadament la fi del carril de Rafael de Casanovas a l'inici de l'Arrabassada amb la rotonda de la Savinosa.

«Connectarem tot el nostre front litoral per anar en bicicleta o patinet. Tothom que pugui, que vagi a la platja amb aquest transport», resumia Puig. El republicà remarcava la importància que, segons el govern, tindria completar el carril bici inexistent en alguns trams: «Estem connectant de forma sostenible amb la platja Sant Pere i Sant Pau i el centre de Tarragona, amb 70.000 habitants. També, en un futur, amb Ponent, quan es faci la reforma del pont del Francolí. Quedarà Sant Salvador, ho sabem, és un repte pendent». La connexió entre l'Arrabassada i la Savinosa, on s'iniciarà el carril de Llevant, és l'altre punt destacat del futur projecte. «A més, estem dient a tots els usuaris dels càmpings que poden visitar Tarragona amb bicicleta o patinet».

«El carril del passeig de Rafael de Casanovas acaba en sec a l'Arrabassada. El criteri de l'anterior govern és millorable. Ara se li ha de donar continuïtat a tota l'Arrabassa. Ho farem agafant espai a la calçada, ocupant un carril de circulació fins a la rotonda de la Savinosa, on començarà el carril pactat amb l'Estat», detallava Puig. Davant la construcció d'aquests enllaços entre carrils bici existents, el conseller de Mobilitat justificava el creixement d'aquesta xarxa sostenible a Tarragona: «Són uns quants els carrils que calen, més enllà de connectar el carril educatiu».

Connexió cicloturística

A banda de deixar tot el litoral tarragoní lligat amb carril bici, el govern municipal apunta a un altre objectiu, tal com repassava Puig: «Estarem fent una connexió cicloturística amb la xarxa mediterrània de l'EuroVelo». Es tracta d'una xarxa pensada per a bicicletes amb alforges en la qual freqüenten turistes europeus de països com França, Bèlgica, Itàlia, Àustria, Suïssa, Alemanya o Eslovàquia. «Tarragona és un paradís per venir-la a veure, fer nit i quedar-s'hi. Tenim platges, patrimoni romà, patrimoni natural...», deia Puig. El conseller de Mobilitat defensava l'aposta pels carrils bici: «Això és transformar l'economia, la mobilitat i la forma de viure d'una ciutat».