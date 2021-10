El PP afirma que els Comuns «han condemnat els tarragonins a pagar més impostos a canvi de tenir dos assessors»

El portaveu popular acusa Ricomà de posar a Tarragona «l'IBI més alt d'Espanya»

Actualitzada 25/10/2021 a les 11:20

El portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Tarragona, José Luis Martín ha criticat durament la política fiscal que aplica l'equip de govern després que, aquest dilluns al matí, s'hagi aprovat, en reunió extraordinària de la Comissió Informativa i de Seguiment de Serveis Generals i Govern Obert, la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa de les escombraries i la de l'impost sobre béns immobles, amb la qual l'executiu municipal incrementa un 5% la taxa de la brossa i un 3,9% l'IBI.Martín ho considera un escàndol i recorda que l'increment s'ha pogut realitzar gràcies al pacte al qual ha arribat En Comú Podem «amb l'executiu que el va fer fora del govern». Un pacte que els populars consideren immoral perquè, «ECP ha condemnat als tarragonins a pagar més impostos no per a donar millors serveis a Tarragona, sinó per a disposar de dos assessors. Aquesta ha estat la moneda de canvi».Martín també qualificava d'escandalós l'increment de l'IBI a la ciutat, «l'Impost de Béns Immobles de Tarragona ja era un dels més alts d'Espanya. Ara, gràcies al Sr. Ricomà, Tarragona liderarà finalment el rànquing enmig d'una greu crisi econòmica». I sumava a la crítica l'increment de la taxa de la brossa, «que ja ha pujat dues vegades en només dos anys de mandat, taxa que ha estat cobrant a restauradors tot i haver tingut els seus negocis tancats durant la pandèmia».El portaveu popular considera que les ciutats que funcionen bé, «no només no incrementen impostos, sinó que els baixen». I afegia, encara a la seva crítica a l'actuació de l'equip de govern, «està fent impossible la recuperació econòmica i qualsevol esperança que algú vulgui vindre a viure o a invertir a la nostra ciutat. La Tarragona de Ricomà és una ciutat d'okupacions, espais públics degradats, paràlisi inversora, vandalisme, zona blava i IBI més cars d'Espanya».