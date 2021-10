Roben per la força el rellotge a un home en plena tarda al carrer Cavallers de Tarragona

Els fets han tingut lloc poc després de les 17:30 hores

Dos nois van sostraure per la força un rellotge a un home d'uns setanta anys al carrer Cavallers de Tarragona en plena tarda. Els fets van passar poc després de les 17.30 hores d'aquest diumenge quan l'home, que sortia de dinar d'un restaurant molt proper acompanyat de la seva dona, va ser sorprès per dos individus que li van estirar violentament el rellotge. L'home, que presentava hematomes al canell per l'estrebada, va haver de ser atès per una ambulància que es va desplaçar al lloc dels fets. Una dotació dels Mossos d'Esquadra també es va desplaçar al carrer Cavallers després de l'estrebada. Els dos individus, que segons alguns veïns són dos joves que freqüenten habitualment el barri, van fugir corrents pel carrer Comte.L'home va ser traslladat a un centre hospitalari per ser sotmès a una avaluació i presentava un pronòstic lleu malgrat la violència amb la qual li van sostraure el rellotge que duia posat. Els lladres van aconseguir escapar amb el rellotge sense impediments i encara no hi ha detinguts pel robatori amb força.