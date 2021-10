La cursa ha tornat aquest diumenge després que l'any 2020 no es pogués realitzar per culpa de la pandèmia

Actualitzada 24/10/2021 a les 19:51

Tarragona ha recuperat aquest diumenge un dels esdeveniments més tradicionals del seu calendari esportiu, la 31a edició de Pujada al Llorito en les dues modalitats de cursa competitiva i caminada popular. La cursa s'ha dut a terme després que el 2020 no es pogués fer a causa de les restriccions encaminades a evitar la proliferació de la pandèmia de covid-19. Aquest 2021, però, s'ha pogut realitzar.

L'emblemàtic esdeveniment esportiu, organitzat pel Patronat Municipal d'Esports de Tarragona (PMET) i amb la col·laboració de l'ONCE, ha aplegat un total de 703 participants, 153 a la cursa i 550 a la caminada.

Des del PMET, la consellera María José López ha volgut destacar «la recuperació en el nostre calendari esportiu de cites tan populars com la Peonada o la Pujada al Llorito és possible no només a la millora de la situació epidemiològica sinó també a l'important esforç de moltes persones a les quals cal agrair la implicació». «Teníem moltes ganes de tornar-hi i veure avui tanta gent a la pujada és una injecció d'il·lusió per a totes les persones que s'estimen l'esport a Tarragona. Finalment, també vull agrair la implicació dels voluntaris i col·laboradors que ho han fet possible», ha afegit la responsable de l'àrea d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona.

La sortida per a les dues modalitats es va fer a a la Rambla Vella (davant de l'ONCE) però en dos horaris diferents: les 09.00 hores per a la caminada, que ha fet un recorregut de 5 km; i les 09.15 hores per a la cursa, amb un recorregut de 5,2 km fins arribar a la meta a les immediacions de l'ermita del Llorito. El guanyador de la cursa ha sigut Alberto Moral Ruiz del club de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra amb un temps de 17 minuts i 21 segons. La següent cita esportiva a l'aire lliure que es podrà realitzar a la ciutat després del parèntesi de 2020 serà la Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona, que tindrà lloc el proper 28 de novembre des de l'Anella Mediterrània. Les inscripcions per a la prova són obertes a www.mitjatarragona.cat.