Tornen els castells a Tarragona en el marc de la Diada del Comerç

Les quatre colles de la ciutat s'han dividit per actuar a la Plaça Corsini i al Pla de la Seu

Actualitzada 23/10/2021 a les 20:12

Els castells tornen a ser presents a Tarragona en el marc de la Diada del Comerç. Els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove de Tarragona, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo s'han dividit per actuar a la plaça Corsini i el Pla de la Seu en una jornada plena d'activitats programades per l'Ajuntament de Tarragona.La Jove i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau s'han reunit a la plaça Corsini on han elaborat castells en tres rondes sota l'atenta mirada d'uns tarragonins que han pogut tornar a veure una jornada castellera de prop després de Santa Tecla, on l'assistència va ser restringida. En canvi, els Xiquets de Tarragona i els Xiquets del Serrallo s'han traslladat al Pla de la Seu per fer les construccions amb la Catedral de Tarragona de fons.Aquesta jornada castellera ha sigut una de les activitats programades per la conselleria de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona que ha programat una vintena d'activitats de divendres a dissabte d'aquesta setmana coincidint amb l'entrada en funcionament dels Bons Comerç Tgna. Es tracta d'activitats organitzades per dinamitzar el comerç i atreure els usuaris a comprar o consumir als establiments de la ciutat.