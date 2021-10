200 nens i nenes participen per primera vegada en el Torneig esportiu de La Salle

Durant el matí d'aquest dissabte els més petits s'han reunit en 21 equips per jugar partits de bàsquet

Actualitzada 23/10/2021 a les 20:00

Uns 200 nens i nenes han participat per primera vegada en el seu primer partit de bàsquet de la seva vida en el marc del Torneig Amistós de La Salle. Durant el matí de dissabte han passat unes 500 persones per les pistes de minibàsquet de les instal·lacions del Col·legi La Salle Tarragona.Finalment, han participat 21 equips de nens i nenes i s'han jugat un total de 15 partits. Aquest torneig dóna la benvinguda a les competicions als més petits i omple d'emocions a jugadors i familiars.Han participat equips del Sagrat Cor, Lestonnac, El Carme, Pràctiques i els propis de l'Associació de Bàsquet La Salle Tarragona. Els nens i nenes de P5 a 4t. Han jugat dos partits, en la majoria dels casos tots ells sense resultat i arbitrats per membres de l'escola d'àrbitres de la Federació Catalana d'Àrbitres.