Sentència a favor d'un interí tarragoní que va concatenar 17 contractes per substitucions

El jutge considera que la contractació temporal per part de l'ACdPC va ser «abusiva» i el seu acomiadament, «improcedent»

Actualitzada 22/10/2021 a les 10:03

El Jutjat social número 3 de Tarragona ha sentenciat que la contractació temporal per part de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC) d'un interí a Tarragona va ser «abusiva» i el seu acomiadament «improcedent».Segons informa el sindicat UGT, el jutge els ha donat la raó en aquest cas, que s'emmarca en un conflicte laboral en els monuments en què intervé aquest ens públic a tot Catalunya per modificacions en les condicions laborals del personal d'atenció al públic.Davant les protestes que van generar aquests canvis, es va acomiadar tots els substituts i es van canviar per «vigilants externs» amb «funcions limitades de control i vigilància dels monuments», que va generar la presentació d'una demanda col·lectiva.A més, sostenen que existia frau de llei en concatenar diverses contractacions temporals i el jutge social de Tarragona els ha donat la raó en aquest cas.L'empleat acomiadat va concatenar 17 contractes per substitucions entre el juny del 2016 i aquest passat mes de febrer, en el qual va ser acomiadat sense la preceptiva carta d'acomiadament.L'Agència va argumentar que, després de l'acomiadament del febrer, van tornar a contractar-lo entre el juny i el setembre d'aquest any per reforçar el servei i no per una substitució, però al juliol el treballador va causar baixa voluntària.El jutge invoca la sentència del Tribunal Suprem del 21 de juliol per dictar que «la sanció per l'abús de la contractació temporal serà la consideració del treballador amb la condició de treballador indefinit no fix».Per aquest motiu i el de no existir la carta d'acomiadament, el declara improcedent.A més, considera que la baixa voluntària està justificada en haver-se canviat les seves condicions laborals del 40% de la jornada a la totalitat d'ella.El jutge sentencia la readmissió o l'abonament d'una indemnització de 5.163,32 euros.