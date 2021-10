Retirades les banderes a la plaça de la UNESCO i a la Imperial Tàrraco

L'únic emblema que ha sobreviscut és la bandera de la ciutat al capdamunt de l'avinguda de Roma

Actualitzada 22/10/2021 a les 07:31

Tarragona va viure ahir un nou canvi en la seva fisonomia. Després de molts anys, l'Ajuntament va retirar les banderes que hi havia a la plaça de la UNESCO –al mirador sobre l'Amfiteatre romà– i a la plaça Imperial Tàrraco. Fins ara, tan sols hi figuraven els símbols oficials de Tarragona, Catalunya, Espanya i la Unió Europea, però com que no són edificis de l'administració pública, cap llei obligava a mantenir les banderes en aquests espais públics. Tan sols la bandera de la ciutat situada a la Imperial Tàrraco, al capdamunt de l'avinguda de Roma, ha sobreviscut.

Així, la imatge paisatgística tarragonina va mutar una mica més, especialment la de la plaça Imperial, que aquests dies està veient com les obres del carril bici educatiu avancen a bon ritme i s'aproximen al final. Mentre que les banderes en aquest punt estaven camuflades entre els arbres, la instantània sobre l'Amfiteatre és molt més significativa, ja que les vistes al mar són ara molt més netes.

«S'han retirat les banderes perquè oferien una imatge més pròpia d'un càmping que d'una ciutat Patrimoni de la Humanitat», raonava Xavi Puig. El conseller d'Urbanisme indicava que, «es pretén millorar la qualitat visual de l'espai públic». Puig va justificar l'eliminació dels emblemes: «Retirar aquesta mena de mobiliari evita tensions sobre la presència de banderes monàrquiques i qualsevol debat sobre banderes, especialment aquelles que responen a cap imperatiu legal».