El govern de Tarragona vol incrementar un 5% la taxa de la brossa i un 3,9% l'IBI

L'executiu municipal assegura que «necessita» aquest augment per tenir prou recaptació per als pressupostos de l'any vinent

Actualitzada 22/10/2021 a les 09:55

El govern municipal vol impulsar un increment dels impostos de cara a l'any vinent. El ple votarà divendres vinent, en una sessió extraordinària d'aquí a una setmana, si dona llum verda a una pujada del 5% de la taxa de les escombraries i d'entre el 3,8% i el 3,9% de l'Impost de Béns Immobles (IBI). Són diversos els motius que han dut l'executiu d'ERC, Junts i la CUP a optar per aquest increment per aconseguir prou recaptació en l'apartat d'ingressos dels pressupostos del 2022. Els més destacats, l'amortització de crèdits de fa una dècada i la fi de les ajudes associades a la pandèmia. D'aquesta manera, l'Ajuntament estima ingressar 600.000 euros en servei de brossa i 2 milions en IBI. La pujada serà difícil que sigui aprovada, ja que la majoria de grups ja s'hi han mostrat en contra.

«Necessitem regularitzar i actualitzar aquests preus», explicava a Diari Més Jordi Fortuny. El conseller de Serveis Centrals de l'Ajuntament defensava que «està clar que, per poder atendre qüestions fonamentals i bàsiques dels pressupostos de l'any vinent, aquest increment s'ha de buscar». El govern vol optar per augmentar aquests dos impostos perquè «hi ha una sèrie de partides que han pujat molt».

En aquest sentit, el conseller especificava una sèrie de despeses que el 2022 haurien de pujar, a banda d'«una inflació global del 6%». L'Ajuntament arrossega 2,3 milions d'euros en amortitzacions de crèdits d'època de la crisi econòmica iniciada el 2008; la pujada d'un 2% dels salaris dels treballadors municipals per un valor total d'1,2 milions; o l'increment de 900.000 euros en costos de transports a causa de l'encariment del gasoil.

A banda, la valorització de la Neteja pujarà en 700.000 euros; hi haurà una pujada «brutal» dels cànons d'incineració de la brossa; un increment de 400.000 del pressupost de Serveis Socials; la fi de 2 milions de subvenció per a transports i 400.000 d'ajudes per a la covid-19; la reducció de 500.000 euros d'impostos encara de la Canonja; o l'increment de 300.000 euros destinats als vigilants de platja.

«Fins fa dos dies, no sabíem cap a on anirien les aportacions estatals, però no són suficients per poder cobrir els diners que falten per donar sortida a un pressupost», continuava Fortuny, que resumia que la intenció és «intentar que l'impacte sigui el mínim». El govern vol apujar la taxa de brossa i l'IBI perquè «apujar altres impostos no tindria massa sentit». «Si volem continuar fent inversions, donar serveis i amortitzar, cal actualitzar els ingressos», deia Fortuny. No obstant això, el republicà assegurava que intentarà «eliminar-ho amb el romanent del març». La pujada d'impostos prevista és, segons el govern, «igual o menor que en altres ciutats de Catalunya».

L'oposició, contrària

Ara per ara sembla improbable que aquesta pujada tiri endavant, ja que la major part de l'oposició no ho veu amb bons ulls. El PSC hi votarà en contra. «No és un problema de recursos, sinó de mala gestió», deia la portaveu Sandra Ramos. Ciutadans tampoc hi donarà suport, tal com explicava la portaveu, Lorena de la Fuente: «Estem en contra d'apujar qualsevol impost i menys en pandèmia». El PP també és contrari, segons el portaveu, José Luis Martín: «Votarem en contra de qualsevol pujada». «No es poden prendre decisions sobre aquest tema sense saber quines seran les despeses del pressupost», explicava Carla Aguilar (ECP). De moment, els no adscrits Sonia Orts i José Luís Calderón tampoc no han decidit el vot.