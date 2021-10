El cementiri de Tarragona, preparat per a la festivitat de Tots Sants

Amb motiu de la celebració per honorar i recordar els difunts, el cementiri de Tarragona rep una gran quantitat de visitants

Actualitzada 22/10/2021 a les 16:11

Des del dissabte 23 d'octubre fins al dimarts 2 de novembre el cementiri de Tarragona romandrà obert, ininterrompudament, des de les 9 h fins a les 18 h, amb motiu de la festivitat de Tots Sants.Per facilitar l'accés al recinte, els dies 30 i 31 d'octubre i 1 i 2 de novembre també estarà oberta la porta del Camí del Llorito (davant del pàrquing de la rotonda), en horari de 9 a 18 hores (els dies 30 i 31 d'octubre i 1 de novembre) i de 9 a 14 hores (el 2 de novembre). L'obertura d'aquesta segona entrada permetrà descongestionar la porta principal i facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda.A l'entrada principal del cementiri –que com cada any es decorarà amb flors de temporada– els visitants trobaran un codi QR des d'on es podran descarregar la informació referent a la ubicació de les persones inhumades, així com sol·licitar serveis de cadira de rodes i d'escúters elèctrics per als usuaris amb mobilitat limitada.Pel que fa a les cerimònies litúrgiques, a la capella del cementiri de Tarragona se celebrarà el Sant Rosari, el dia 1 de novembre, a les 16 hores. El dia 2 de novembre, diada dels fidels difunts, s'oficiarà la santa missa a les 9 hores (en català), a les 10 hores (en castellà) i a les 12 hores (en català).Una altra de les accions d'aquesta tardor dins del cementiri és l'organització, en col·laboració amb la Fundació Mémora, d'un concert ambiental el dilluns 1 de novembre. El 'Recital pel Record' és una mostra de respecte als difunts i un acompanyament a les famílies que visiten el cementiri aquest dia. A càrrec d'un duet de músics, té una durada aproximada de 45 minuts a partir de les 12 h.Cal recordar que tota la informació referent al cementiri es por consultar a la pàgina web www.cementiritarragona.cat , on es pot conèixer la història del recinte i consultar les imatges de l'històric equipament, propietat de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, així com els serveis i les tarifes actualitzades.