Talen arbres de l'avinguda de Roma de Tarragona per traslladar les parades d'autobús

Quan el carril bici arribi a la plaça Imperial, el transport públic circularà pel carril central i no pel lateral

Actualitzada 20/10/2021 a les 21:11

L'avinguda de Roma ha canviat lleugerament d'aspecte des del passat dimecres. Set arbres d'aquesta via circulatòria de Tarragona han estat talats per tal de deixar espai per a les marquesines de dues parades d'autobús. Els trams afectats són davant de la Quinta de Sant Rafel, en direcció al Francolí, i al costat del Parc Central, en direcció a la plaça Imperial Tàrraco. Aquesta actuació es correspon a la reordenació viària que patirà l'avinguda Roma les pròximes setmanes. Fins ara, els autobusos havien de circular pels carrils laterals, segregats dels carrils centrals i separats per un parterre amb una filera d'arbres. Quan el carril bici educatiu, que arriba fins a la plaça Imperial Tàrraco, entri en funcionament, les parades d'autobús de l'avinguda Roma es traslladaran de l'exterior a l'interior, ja que bicicletes i patinets tindran preferència als carrils laterals.

L'eliminació dels arbres ha causat certa polèmica entre veïns de la zona. En un principi s'havia previst la tala de nou unitats, però finalment només ha calgut retirar-ne set. El 5 de novembre és la data marcada per l'Ajuntament de Tarragona per tenir el carril bici educatiu –que enllaça el campus Sescelades de la URV i la plaça Imperial Tàrraco– acabat i, en conseqüència, l'entrada en funcionament hauria de produir-se just després. Serà aleshores quan les marquesines d'autobús a l'avinguda de Roma es traslladaran cap als carrils centrals. Als parterres ja no hi ha arbres i haurien de ser arranjats i enrajolats aviat.

El carril bici educatiu com a tal acabarà a la plaça Imperial Tàrraco. De fet, allà el traçat ja es deixa veure amb claredat i els treballs avancen a bon ritme. No obstant això, el carril pintat de vermell acabarà allà i no discorrerà per l'avinguda de Roma. En aquesta via, les bicicletes i patinets circularan pels laterals i a la calçada tan sols s'hi dibuixarà la senyalització per indicar que es tracta d'un espai per on han de circular aquests vehicles. Els usuaris de mobilitat sostenible hauran de conviure, això sí, amb els vehicles de motor –que continuaran tenint una fila d'aparcaments–, excepte els autobusos.

L'avinguda de Roma serà en un futur un punt clau, ja que unirà el carril bici educatiu, que està a punt de ser acabat, amb el futur carril bici que enllaçarà els barris de Ponent amb el centre a través del pont del Francolí.