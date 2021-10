El BBVA denuncia l'ocupació del xalet al carrer de l'Oreneta de Boscos

Més d'un centenar de veïns es tornen a concentrar davant l'immoble per fer una cassolada

Actualitzada 20/10/2021 a les 21:52

El BBVA ha denunciat davant la justícia l'ocupació del xalet al número 45 del carrer de l'Oreneta de Boscos. L'immoble, deshabitat des del passat mes de febrer, és propietat d'aquest banc i va ser ocupat la matinada de diumenge a dilluns per, a priori, tres persones. En declaracions a Diari Més, des de l'entitat bancària explicaven ahir que «el BBVA ha iniciat la interposició d'accions judicials per posar fi a aquesta situació, pel que queda en mans del jutjat l'adopció de les mesures oportunes que permetin recuperar la propietat com més aviat millor». Per la seva banda, més d'un centenar de veïns es van concentrar ahir al vespre per tercer dia consecutiu davant el xalet. En aquesta ocasió van dur a terme una cassolada de protesta contra els ocupants sota un ambient tens que es va repetir per segon dia consecutiu.

Precisament, els veïns van concretar ahir les pròximes accions a dur a terme. Demà els residents de Boscos tenen previst desplaçar-se a la seu central del BBVA a la ciutat i al ple municipal de l'Ajuntament de Tarragona, el primer en el qual pot assistir la ciutadania des que va començar la pandèmia. «Hi anirem a fer-nos sentir. Alguna cosa ens han de dir. Tot plegat va massa lent i nosaltres aguantarem», explicava Carles Blasi.

Aquest veí de Boscos afirmava que volen «anar a més». «Insistim que marxin. Se'ls han proposat solucions i no les accepten. No volem que Boscos es converteixi en un centre de droga», detallava Blasi, des de la concentració, custodiada per cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i una de la Guàrdia Urbana. Els ocupants van increpar-se amb els veïns des de les finestres del domicili, moment en el qual va pujar la tensió. Les càmeres de Cuatro van captar com un dels ocupants amenaçava d'agredir a algun manifestant si entrava. «Ells diuen que són bona gent i no entenen aquesta reacció», explicaven els concentrats.

El motiu que porta els veïns a sospitar que els ocupants formen part d'una xarxa mafiosa de droga és que han rebutjat l'ajuda dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona. El consistori va oferir alternatives habitacionals i cursos de formació laboral als ocupants. Els Mossos d'Esquadra es troben treballant actualment en aquest cas i l'Ajuntament de Tarragona també vol trobar una solució.