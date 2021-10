Bonavista recull poc més de la meitat de targetes pels contenidors

Els veïns d'aquest barri de Ponent es mostren escèptics sobre l'èxit de la prova pilot de tancament

Actualitzada 20/10/2021 a les 20:21

Els veïns de Bonavista necessiten des d'ahir una targeta identificativa per llençar la brossa en 95 contenidors. La prova pilot arriba ara a aquest barri de Ponent després d'haver-se posat ja en marxa a Cala Romana i el Serrallo a finals d'estiu. En el moment d'iniciar-se el tancament dels contenidors de resta i orgànica, poc més de la meitat dels veïns de Bonavista havien recollit les targetes que l'Ajuntament de Tarragona va posar a disposició ara fa un mes, el passat 21 de setembre. Des de llavors, dels aproximadament 8.000 carnets preparats, tan sols se n'han entregat més de 4.500. Cal tenir en compte, però, que cada habitatge té dues targetes i que la xifra total s'ha establert segons el cens de pisos, tenint en compte també als quals no viu ningú. Amb tot, els veïns de Bonavista es mostren escèptics sobre l'èxit de la prova pilot.

«La prova està molt bé, l'Ajuntament ha fet bona feina. Però em quedo amb el dubte de si funcionarà», reconeixia Loli Gutiérrez a Diari Més. La presidenta de l'Associació de Veïns de Bonavista admetia que «costarà» perquè «a Bonavista som molta gent i som treballadors, arribem tard a casa i llencem la brossa a partir de les 22 h.». En aquest sentit, els veïns de Bonavista només poden obrir els contenidors d'orgànica i resta els dimarts, divendres i diumenges entre les 19 h. i les 21.30 h. «La majoria de cuines dels barris són antigues i petites. Qui vol tenir guardada l'orgànica a casa?», es preguntava Gutiérrez.

Un altre dels inconvenients que la presidenta veïnal esperava durant el transcurs de la prova pilot eren els descuits dels veïns: «Si baixes i et descuides la targeta, no tornaràs a casa ja, especialment les persones grans. Deixaràs la bossa de brossa al costat del contenidor». «Treballem-ho, intentem que surti bé, però l'impuls inicial encara és curt. Són molts habitatges els que no han recollit les targetes i al final els l'hauran de dur a casa», deia Gutiérrez. Com a alternativa, la representant veïnal apuntava a «recuperar la recollida de brossa porta a porta, com es feia abans».

Els veïns que ahir recollien la seva targeta consultats pel Diari Més tampoc confiaven massa en l'èxit de la prova pilot. «Crec que la gent tirarà la brossa a terra. A vegades he vist algú que la tirava per la finestra. El temps ho dirà. Ningú respectarà res», deia l'Ángel. Aquest veí reconeixia que ho intentarà, perquè ha «reciclat sempre». Per la seva banda, Fermín Gómez detallava el seu escepticisme: «No estem preparats, calia més temps i més informació. Això serà un desastre. Molta gent no hi està d'acord i deixarà la brossa a fora. Jo ho intentaré, i tant! És una bona iniciativa».

Tere Borràs no viu a Bonavista, però hi té un negoci: «Em sembla bé que hi hagi un horari per llençar la brossa, però costarà. La gent és la que s'ha de conscienciar que s'ha de reciclar, ja que és un bé per a tots».