Tarragona recupera la cursa i la caminada de la tradicional pujada al Loreto

La 31a edició de l'esdeveniment esportiu tindrà lloc el proper diumenge 24 d'octubre

Actualitzada 20/10/2021 a les 16:59

Després que el 2020 no es pogués dur a terme a causa de la pandèmia, aquest 2021 Tarragona recupera la tradicional Pujada al Loreto en les dues modalitats de cursa competitiva i caminada popular. L'emblemàtic esdeveniment esportiu, organitzat pel Patronat Municipal d'Esports de Tarragona, tindrà lloc el proper 24 d'octubre.La sortida per a les dues modalitats serà a la Rambla Vella (davant de l'ONCE) però en dos horaris diferents: les 9 h per a la caminada, que farà un recorregut de 5 km; i les 9.15 h per a la cursa, que recorrerà 5,2 km. També el nombre màxim de participants serà diferent: 200 places per a la cursa i 600 en el cas de la caminada.Les inscripcions per a la cursa són obertes fins a les 23.59 h d'avui 20 d'octubre i les de la caminada, finsdemà 21 a la mateixa hora, i es poden fer exclusivament online . El preu de la cursa és de 7 EUR mentre que la caminada és gratuïta. Al web de la Conselleria d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona es pot consultar el recorregut, el reglament i altres detalls de l'activitat.