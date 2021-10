Li demanen 18 anys de presó per intentar atropellar una parella amb qui s'havia discutit a Tarragona

La fiscalia ho considera una temptativa d'assassinat

Actualitzada 19/10/2021 a les 08:33

La fiscalia de Tarragona demana divuit anys de presó per un home acusat de dos delictes d'assassinat en grau de temptativa, per uns fets que van passar el gener de l'any passat al barri tarragoní de Bonavista. L'encausat i les dues víctimes, que eren parella, havien discutit en un bar i quan el local va tancar, van continuar amb la discussió a l'exterior. L'acusat va agredir la dona i minuts després, mentre ella es recuperava acompanyada de la seva parella, van ser atropellats voluntàriament per l'home. La jove va patir diverses fractures i el noi algunes lesions. El ministeri fiscal reclama també una indemnització de 12.500 euros i la prohibició d'acostar-se i de comunicar-se amb les víctimes durant dotze anys.

Els fets van passar cap a les tres de la matinada del 25 de gener del 2020 quan els dos homes van començar a discutir a l'interior d'un bar. Quan el local va tancar, van seguir amb la picabaralla al carrer. Aleshores l'acusat va agafar del cabell a la jove i li va etzibar un cop al cap que la va fer caure a terra. Un cop es va poder aixecar amb l'ajuda del seu acompanyant, van anar a seure davant la persiana metàl·lica d'un bar proper que estava tancat, per acabar-se de recuperar.

Segons narra el fiscal, «al cap d'uns pocs segons van veure davant d'ells, a una distància aproximada d'uns set o vuit metres, el vehicle conduit per l'acusat qui, després d'accelerar bruscament i amb ànim d'atemptar contra la seva vida o amb plena consciència que aquesta conducta podria fer-ho, va arremetre contra el lloc on es trobaven». El cotxe va impactar contra la part superior del tronc de la dona i més lleument contra l'home, que va «reaccionar ràpidament i es va apartar». Pel fiscal, part del xoc va ser absorbit per la persiana metàl·lica de l'establiment.

Com a conseqüència de l'atropellament, la noia va patir la fractura de quatre costelles, un pneumotòrax, tres erosions al gluti i un hematoma a la cuixa. Va estar ingressada a l'hospital durant tres dies i va haver d'estar-se dos mesos de baixa. Per la seva banda, la parella va patir erosions a l'avantbraç dret, abrasió a la tíbia esquerra, distensió de lligaments al turmell esquerra i lesions al turmell dret i als llavis, per la qual cosa va haver d'estar 23 dies de baixa.

Per tot plegat la fiscalia reclama nou anys de presó per cadascun dels dos intents d'assassinat en grau de temptativa i la prohibició d'acostar-se a menys de 500 metres de les dues víctimes i de comunicar-s'hi durant dotze anys. A més, li reclama 10.000 euros d'indemnització per a la noia, 2.500 per al noi, i 4.527,33 euros per l'asseguradora que es va haver de fer càrrec de pagar els desperfectes causats a la persiana i a una televisió del bar contra el qual va encastar el cotxe.