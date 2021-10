La URV crea una aplicació per saber quantes paraules coneix la gent en català

L'aplicació té format de joc i el participant ha d'endevinar si el que surt a la pantalla és una paraula en català o no

Un grup de recerca de la Universitat Rovira i Virgili està realitzant un estudi per conèixer el nombre de paraules en català que la gent coneix.Per fer-ho han creat una aplicació que té format de joc i on el participant ha d'endevinar si el que surt a la pantalla és una paraula en català o no.La partida, que només dura cinc minuts i se'n poden fer tantes com es vulgui, permet saber les paraules que s'han fallat i la definició de cadascuna d'elles.L'aplicació està disponible a urv.cat/vocabulari i des del grup de recerca animen a participar a persones de tot el territori i de totes les variants dialectals o nivells d'estudi per arribar a 50.000 usuaris i treure unes conclusions per l'estudi.