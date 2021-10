Fins a 14 locals d'oci nocturn han demanat la subvenció municipal

El pressupost de 60.000 euros farà que no tots puguin optar a 7.500, el màxim per empresa

El termini per tal que els locals d'oci nocturn de la ciutat sol·licitessin la subvenció de l'Ajuntament de Tarragona va expirar el passat divendres i són 14 les empreses que l'han demanat. El pressupost total per a aquesta ajuda és de 60.000 euros i cada local podia optar a un màxim de 7.500 euros. D'aquesta manera, no totes les discoteques, sales de ball i sales de festa podran fer-se amb la subvenció màxima. Així, si totes les empreses fossin autoritzades a rebre l'ajuda, la quantitat quedaria lluny dels 7.500 euros. De la mateixa manera, es podria donar el cas que no totes les sales rebessin subvenció i les que sí que s'enduguessin una quantitat major. A finals d'octubre o principis de novembre es publicarà el decret en el qual figurarà quines discoteques percebran l'ajuda municipal, però el cobrament es farà més endavant.

Les sales tarragonines no percebran la subvenció de forma immediata, ja que el procediment, amb la fi de l'estat d'alarma, torna a ser l'habitual, pel que caldrà complir amb una sèrie de tràmits burocràtics. «Ens va molt malament i ens preocupa», deia Christian Compte en declaracions a Diari Més. El president de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (FECALON) i propietari de la discoteca Totem remarcava que «podria ser que, si triguen molt a donar-nos l'ajuda, se'ns compliqui l'existència». En aquest sentit, Compte recordava que «hi ha sales de la ciutat que encara no han obert tot i que tenen la intenció de tornar», com podria ser el cas de Highland.

A banda del desencant envers la data de cobrament, el sector de l'oci nocturn també està a l'espera de rebre una resposta de l'Ajuntament quan a la proposta d'establir un conveni per reactivar la cultura tarragonina i, a la vegada, donar vida durant més hores a les sales de la ciutat. Compte també demanava el suport del consistori per ajudar les discoteques amb «situacions que no havíem viscut mai». No obstant això, el president de FECALON reconeixia que «la subvenció ajudarà molt», tot i que «després de 19 mesos tancats, tota ajuda és poca».

Dues setmanes després d'obrir l'oci nocturn, hi ha satisfacció per l'èxit d'afluència, «tot i la limitació del 70%», apuntava Compte, que la facturació d'una nit «ja s'iguala bastant amb la que hi havia abans de l'inici de la pandèmia».