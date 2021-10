Es presenta la temporada de tardor dels Teatres de Tarragona, que recuperen el 100% de l'aforament

Les entrades pel públic general es posaran a la venda a partir del 3 de novembre

Actualitzada 20/10/2021 a les 13:39

La consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Inés Solé, ha presentat aquest dimecres la nova temporada de Tardor dels Teatres de Tarragona i que recupera el 100% de l'aforament dels seus equipaments de la ciutat.La nova programació s'iniciarà el proper dia 5 de novembre i s'allargarà fins al febrer de 2022, amb un total de 22 propostes. La nova programació porta a la ciutat espectacles de la temporada de tot el país, però també recupera propostes molt que es van haver de cancel·lar la temporada passada amb motiu de la pandèmia com és el cas de la trilogia de Shakespeare, a càrrec del tarragoní Marc Chornet, que es podrà veure els dies 3, 4 i 5 de desembre; o l'obra Solitudes, de Kulunka Teatro.En teatre, La filla del mar, de La Barni Teatre, engegarà temporada el proper 5 de novembre. El 13 de novembre, A El Gran Comediant, Joel Joan i Héctor Claramunt fixaran la seva àcida mirada en el món dels artistes amb aquesta història d'èxit i fracàs, d'egos, enveges, rivalitats i discursos motivadors.Dissabte 18 de desembre, arriba a l'escenari del Tarragona Puertas abiertas, la primera obra teatral d'Emma Riverola, dirigida per Albel Folk. Un fet real inspira la peça: els atemptats islamistes que van convertir París en un caos al novembre de 2015.El 21 de gener serà el torn de Classe, una comèdia sobre com confrontar les dificultats a l'escola, a la vida i on sigui.El 5 de febrer, Albert Pla presentarà el seu darrer espectacle Os acordáis? Es tracta del títol d'una de les últimes cançons que va compondre l'artista durant la pandèmia.Els espectacles musicals arriben de la mà de la Franz Schubert Filharmonia (antiga OCM). Dissabte 6 de novembre, la violinista Alexandra Soumm oferirà un dels concerts més estimats i bells del repertori: el Concert per a violí de Bruch. A la segona part, Pablo González oferirà la captivadora Simfonia núm. 2 de Brahms.Dilluns 13 de desembre, el Teatre Tarragona viurà el debut del mestre Paul Agnew a la Franz Schubert Filharmonia interpretant el Messies de Händel. L'any començarà amb un concert amb les millors bandes sonores de Disney amb Marc Timón com a director.El 4 de febrer, Javier Perianes, un dels artistes amb més projecció internacional dels darrers anys, debuta a la Franz Schubert Filharmonia interpretant el meravellós Concert per a piano i orquestra núm. 21 de Mozart. Es completarà el concert amb una de les Simfonies més evocadores del romanticisme, la 'Italiana' de Mendelssohn sota la direcció de Tomàs Grau.L'òpera també tindrà cabuda en aquesta nova temporada de la mà de Cor Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès representant Il barbiere di Siviglia. La cita serà divendres 12 de novembre a les 19 h.També s'ha programat l'espectacle Joan Issac, Carme Sansa i els Set Pecats Capitals, amb motiu del 50è aniversari d'Òmnium Cultural del Tarragonès i Maria Bayo divina Cleopatra, un viatge musical i teatral de la mà d'una de les cantants líriques més destacades del panorama nacional i internacional.La programació familiar inclou El Petit Tarragona que porta aquesta temporada quatre propostes pels diumenges al matí. El 21 de novembre inicia el cicle l'espectacle Sóc Feliç, de la cia. Dàmaris Gelabert.El 19 de desembre, el Tarragona acollirà la cita més esperada del Nadal entre els més petits de la casa, l'espectacle És Nadal a dins el Pot Petit. El 16 de gener, la màgia arribarà de la mà de la jove tarragonina Mèlanie amb el seu espectacle Enchantée.Finalment, la companyia La Petita Malamaluga farà ballar els nens i nenes el proper 27 de febrer amb l'espectacle Bob Marley for babies.Els abonats podran adquirir les seves entrades durant els dies 28 i 29 d'octubre. La venda al públic es farà a partir del 3 de novembre a partir de les 11 h a través del web entrades.tarragona.cat i presencialment a les taquilles del Teatre Tarragona d'11 a 13 h i de 17 a 19 h; i la resta de dies, en l'horari de taquilles habitual.