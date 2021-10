Els casaments repunten a Tarragona i ja s'acosten a les xifres prepandèmia

Quan falten dos mesos per acabar l'any, les bodes oficiades a l'Ajuntament han passat de 41 a 58 i, per l'Església, de 25 a 48

Actualitzada 19/10/2021 a les 22:40

El 2020 la gran majoria dels casaments que hi havia programats es van haver de cancel·lar per culpa de la pandèmia. Aquest 2021, però, les bodes a la ciutat de Tarragona estan repuntant i, a més de dos mesos de cloure l'any, ja han sobrepassat amb escreix les xifres de l'any passat. La millora de les dades epidemiològiques i l'elevada taxa de vacunació ha comportat que el nombre de parelles que s'hagin dit sí, vull s'hagi disparat, especialment durant l'últim tram de l'estiu i l'inici de la tardor, amb la cinquena onada de la covid-19 ja sota control. Les dades del 2020 van ser molt baixes: a Tarragona es van casar només 25 parelles per l'Església i 41 van formalitzar l'enllaç a l'Ajuntament. Sumant els matrimonis als jutjats, es va arribar a les 234. Malgrat que no es disposa de la xifra dels jutjats encara aquest 2021, la tendència en només 10 mesos és molt pronunciada. Els matrimonis per l'Església, amb 48, ja s'han doblat respecte a tot l'any passat i l'Ajuntament ha acollit fins a 58 cerimònies.

La baixada en picat de bodes l'any passat –234– es va produir respecte a les 433 que el 2019 es van fer a Tarragona. La covid va acabar amb una tendència a l'alça, ja que el 2018 se n'havien concertat 406. Amb tot, les xifres d'enguany –amb el 2021 encara per acabar– i les del 2019 comencen a assemblar-se. Si bé el nombre de casaments per l'Església encara queda curt –48 enfront de 81–, probablement l'Ajuntament igualarà o superarà els matrimonis oficialitzats. El consistori ha acollit 58 cerimònies enguany, un nombre molt proper a les 66 del 2019 o a les 63 del 2018.

Menys convidats

La recuperació de les bodes respecte a l'escenari prepandèmia no s'ha completat en la seva plenitud. A diferència de dos anys enrere, molts dels enllaços d'ara han variat una mica. «Ara hi ha menys convidats. A l'hora de triar s'és més selectiu. Les bodes d'aquest estiu no han estat tan multitudinàries. Si algun familiar o amic no hi podia anar per restriccions d'aforament o confinaments regionals, no passava res», explicava Joan Miquel Bravo a Diari Més. El consiliari de la delegació de Laics i Família de l'Arquebisbat de Tarragona apuntava especialment a les limitacions pandèmiques: «Evitar les aglomeracions ha jugat el seu paper». A banda de la capacitat disponible, els estralls econòmics de la covid-19 també hi han tingut a veure. Bravo, però, apuntava que «qui tenia prevista la boda i la va haver d'ajornar un any, ja tenia el raconet fet».

La principal explicació al repunt d'enllaços aquest 2021 a Tarragona, com a tot arreu, és la celebració de bodes que estaven previstes en un primer moment per l'any passat. El context d'enguany ha ajudat molt, segons Bravo: «Va tot lligat. Hi ha molta gent vacunada, els restaurants estan oberts, les restriccions s'han reduït o les famílies poden viatjar, entre d'altres». De la mateixa manera que ho han fet els casaments, també han recuperat empenta batejos i comunions. Bravo apuntava que s'han celebrat «en dates poc habituals i s'han allargat durant l'estiu».

A banda de l'Ajuntament i els jutjats, els espais predilectes pels qui opten per l'Església continuen sent la Catedral de Tarragona i el santuari del Llorito. Pel que fa al perfil més recurrent, Bravo indicava que no ha variat i que és «gent jove, al voltant dels 30 i que ja vivien junts».