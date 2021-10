El teatre de Bonavista reobre les seves portes després de dos anys tancat

S'ha dut a terme una intervenció a les canonades de l'equipament, que històricament havien ocasionat problemes que se solucionaven de forma provisional

Actualitzada 20/10/2021 a les 21:45

El teatre de Bonavista obrirà les seves portes properament, després de la intervenció per reparar i millorar el sistema de canonades de l'equipament. La consellera de Districtes, Participació Ciutadana i Centres Cívics, Paula Varas ha remarcat que «l'objectiu és continuar millorant aquest espai amb diferents accions com fer l'escenari i els lavabos accessibles per persones amb diversitat funcional».

Aquest vespre s'ha celebrat una reunió per explicar rellançament en la qual han assistit veïns, entitats, associacions i col·lectius culturals com Arteliats Teatre o el Fòrum Cultural de Bonavista, per debatre i consensuar la futura programació de l'espai. En aquest aspecte, la consellera de Districtes, Participació Ciutadana i Centres Cívics, Paula Varas, ha expressat que el seu desig és que «els veïns i veïnes col·laborin amb idees i activitats per guarnir i embellir el teatre que s'acaba de reformar, com per exemple, la realització de murals artístics a l'exterior de l'edifici».

La ciutadania de Bonavista té un fort sentiment de pertinença amb el Centre Cívic de Bonavista i especialment amb l'ús de la sala d'actes, que anteriorment havia estat el cinema Miralbó de Bonavista. «Amb aquesta reobertura, el barri torna a gaudir d'un centre neuràlgic dedicat a l'art i la cultura, seguint la línia estratègica del govern de Tarragona de dotar d'equipaments culturals propis als diversos districtes de la ciutat», remarca la consellera de Participació Ciutadana i Centres Cívics, Paula Varas.

Al novembre de 2019, es van embussar les canonades de la sala d'actes del Centre Cívic de Bonavista, i es va decidir tancar l'equipament fins que no solucionés la problemàtica de forma definitiva. Fins al febrer de 2020 els tècnics municipals van estar decidint quines actuacions s'havien de dur a terme, i al febrer es va tornar a fer un servei de desembossament. Amb l'arribada de la pandèmia tot el projecte de restauració es va aturar gairebé un any, però actualment les obres ja han finalitzat.

La sala d'actes del Centre Cívic de Bonavista, o el Teatre de Bonavista com l'anomenen els veïns, forma part del dia a dia de la programació d'activitats culturals i socials del centre cívic. Fins al moment de tancar-lo, l'espai amb un aforament de 320 persones, acollia activitats de tota mena: assajos de grups de ball i dansa, festivals diversos de les dues escoles del barri, actuacions de bandes i grups musicals, així com diferents esdeveniments de les associacions de veïns. També s'han realitzat cessions d'espai puntals a altres associacions de la ciutat de Tarragona.