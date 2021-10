Bombers fa mesuraments d'aire però no poden determinar l'origen

Actualitzada 20/10/2021 a les 16:03

Dotze persones han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) arran d'un episodi de males olors al polígon Riu Clar de Tarragona. El SEM hi ha destinat cinc dotacions i les persones afectades han estat donades d'alta al mateix lloc.Els fets han passat pels volts de les onze del matí. Tot i que no s'ha pogut establir l'origen d'una possible fuga, les investigacions i mesuraments d'aire de Bombers i de Qualitat Ambiental de Medi Ambient s'han fet a l'entorn d'una impremta.